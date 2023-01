Prosegue la messa in onda di Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci. L'appuntamento per la seconda puntata è fissato per giovedì 19 gennaio. Le vicende di Suor Angela e di tutto il convento umbro continueranno ad allietare le serate del pubblico a casa. Le anticipazioni relative alla seconda serata svelano nuovi colpi di scena: Suor Angela sarà in crisi e finirà nel mirino del vescovo, ma ci sarà qualcuno pronta a difenderla. La religiosa, al contempo, cercherà di andare incontro alle esigenze delle nuove ragazze del convento.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni seconda puntata: Azzurra accorre in aiuto della sua superiora

Nel corso della seconda puntata di Che Dio ci aiuti verrà dato spazio alle vicende della protagonista. In convento arriverà la visita del vescovo, che non sembrerà portare buone notizie. L'operato di Suor Angela e il suo modo di gestire il convento non piaceranno al vescovo, il quale non tarderà a esprimere il suo disappunto. Azzurra, tuttavia, non se ne starà certo con le mani in mano, agendo prontamente per difendere e tutelare la sua madre superiora. La novizia interverrà nella situazione, cercando di sollevare qualsiasi accusa da Suor Angela.

Che Dio ci aiuti, spoiler 19 gennaio: Suor Lorenza resta ad Assisi

La seconda puntata di Che Dio ci aiuti proseguirà con la narrazione di un'altra storyline. Verrà dato spazio alla vicenda di Suor Teresa la quale, dopo la morte di sua sorella, dovrà esaudire l'ultimo suo desiderio. La religiosa dovrà trovare la vera madre di Elia e sa bene che per farlo dovrà trattenersi in Italia.

Pertanto deciderà di rimandare, almeno momentaneamente, la sua partenza per Parigi. La giovane sarà determinata a portare a termine il suo obiettivo nel minor tempo possibile, in modo da poter ritornare alla sua vita in Francia.

Episodio 19/1: Suor Angela aiuta le sue ragazze

Nel corso della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7 il pubblico avrà modo di conoscere meglio i nuovi personaggi.

Ludovica si renderà conto di essersi comportata male con Ettore, pertanto penserà di chiedergli scusa. Sara si metterà in un pasticcio e Suor Angela non tarderà a notare che la ragazza possa essersi messa in qualche guaio. La religiosa chiederà a un paziente Emiliano di pedinarla per studiare i suoi spostamenti. Azzurra, invece, non sembrerà affatto felice. La novizia vorrebbe che tutto in convento tornasse come ai vecchi tempi. Cate non saprà se occuparsi o meno del coro dei bambini e vorrebbe capire che direzione sta prendendo la sua vita. Sara, infine, continuerà a far infuriare Emiliano con i suoi comportamenti.