Che Dio ci aiuti 7 tornerà in onda con la seconda puntata giovedì, 19 gennaio con due nuovi episodi che vedranno protagonista ancora Suor Angela. Secondo le anticipazioni, per la religiosa del convento di Assisi arriverà un periodo molto difficile perché il vescovo metterà in discussione il suo operato. I riflettori saranno puntati anche sulla nuova arrivata Suor Teresa che scoprirà un segreto di sua sorella che la farà trattenere ancora al convento. Cate, invece continuerà a pensare al suo futuro, indecisa su quale strada scegliere, mentre Emiliano pedinerà Sara.

La visita del Vescovo metterà in crisi Suor Angela: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 di giovedì 19 gennaio raccontano che nel primo episodio intitolato "Restare o partire?", al convento di Assisi l'armonia sarà turbata da una visita del Vescovo che avrà intenzione di fare un bilancio sul lavoro svolto da Suor Angela negli ultimi anni e le cose non andranno affatto come sperato. Il vescovo, infatti, farà notare alla religiosa che il suo operato non risulta trasparente e metterà in discussione il suo modo di operare al convento. Il confronto con il suo superiore colpirà nel profondo la protagonista che per distrarsi proverà ad aiutare Ludovica ad aprirsi di più e a coinvolgere Cate convincendola ad affrontare il coro dei bambini.

Suor Angela, inoltre, aiuterà Emiliano, pedinando con lui Sara che darà l'idea di essersi cacciata in un guaio preoccupante.

Azzurra proverà ad aiutare la protagonista: anticipazioni seconda puntata giovedì 19 gennaio

La seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7 vedrà tra i protagonisti anche la nuova arrivata, Suor Teresa, che scoprirà un segreto che riguarda sua sorella e questo la spingerà ad intrattenersi ancora al Convento degli Angeli per capirne di più.

Ci sarà spazio anche per Azzurra che sarà molto preoccupata per Suor Angela dopo il richiamo del Vescovo e proverà ad aiutarla.

Ludovica si sentirà in colpa nei confronti di Ettore

Le anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda giovedì 19 gennaio rivelano che il secondo episodio sarà intitolato "Progetti" e vedrà al centro dei riflettori Azzurra.

La ragazza andrà in crisi a causa degli ultimi avvenimenti che hanno cambiato la vita in convento e sarà determinata a far tornare le cose come prima. Per questo motivo, Azzurra inizierà ad indagare con l'obiettivo di dimostrare che l'operato della religiosa non ha niente di eccepibile. Nel frattempo, sarà dato ampio spazio anche alle due nuove ragazze, Ludovica e Cate, che pur essendo molto diverse tra loro hanno in comune il fatto di nascondere un segreto. Ludovica si sentirà in colpa nei confronti di Ettore a causa del suo comportamento, mentre Cate continuerà ad essere in crisi per il suo futuro e per lei non sarà facile capire cosa fare della sua vita.