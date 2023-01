Continuano ad essere sempre più avvincenti gli episodi di Un posto al sole, in onda su Rai 3. Nel corso degli appuntamenti fino al 20 di gennaio, i telespettatori assisteranno a diversi colpi di scena. In primo luogo, Alice denuncerà Nunzio per violenza. Di conseguenza, molti si ritroveranno a prendere le difese di Nunzio, che nel frattempo non farà altro che pensare al suo rapporto rovinato con Chiara. Nuovi avvicinamenti tra Viola e che Damiano. Quest'ultimo inizierà ad essere consapevole che la situazione con l'insegnante gli sta sfuggendo di mano.

Mariella e Guido penseranno di risollevare l'animo di Michele cercando per lui una donna da presentargli. I due però, giungeranno ad una conclusione inaspettata.

Upas, anticipazioni dal 16 al 20 gennaio: Nunzio vuole partire per Chiara, Silvia in pericolo

Elena non vedrà di buon occhio la scelta della figlia di sporgere denuncia contro lo chef. La donna inizierà ad avere sempre più dubbi sulla figlia. Nunzio sarà disposto a tutto pur di recuperare la sua relazione con Chiara, anche a partire e lasciare la sua città. Le accuse lanciate da Alice non faranno che creare ulteriore tensione tra Marina ed Elena, già in conflitto per altre questioni. Le anticipazioni delle nuove punte di Un posto al sole, ci rivelano inoltre che qualcuno tenterà di rapinare Silvia.

Fortunatamente, grazie all'intervento di Damiano, la situazione si risolverà per il meglio.

Il gesto del poliziotto però, non farà altro che creare una situazione sempre più intima tra lui e Viola. Damiano capirà che il suo rapporto con Viola starà arrivando ad un punto di non ritorno. Così, per non deludere Nicotera, Damiano prenderà una decisione spiazzante che lascerà Viola palesemente sorpresa.

Spoiler Un posto al sole, episodi gennaio: Clara scopre la verità sui gioielli

Non si attenueranno i dubbi di Clara, soprattutto dopo la conversazione con Diego. La donna sarà decisa a scoprire cosa contiene la cassaforte di Alberto. Dall'altro lato, quest'ultimo continuerà a negare di essere in possesso dei gioielli. Palladini dovrà inoltre vedersela con Lia, che gli farà una piazzata pubblica al Vulcano.

Michele, rimasto ormai da solo, attirerà l'attenzione di Guido e Mariella. I due non vorranno veder soffrire Michele in solitudine e decideranno di invitarlo ad un pranzo. Purtroppo però, la loro decisione si rivelerà sbagliata e i due capiranno di aver commesso un passo falso.

Momenti difficili anche per Bianca, sempre più isolata a scuola dai sui compagni. La giovane vorrebbe incontrare Antonello, ma secondo i suoi genitori, non sarà il momento più opportuno per farlo.