C'è grande attesa per la settima stagione di Che Dio ci aiuti che tornerà sul piccolo schermo nella serata del 12 gennaio e, in prima serata, verranno trasmessi i primi due episodi. Le anticipazioni rivelano che suor Costanza non sarà presente e, pertanto, suor Angela prenderà le redini del convento e verrà supportata da Azzurra. Nel frattempo, Lorenza Rapetti si sentirà in colpa per quanto accadrà a Luisa ed Elia e, inoltre, arriverà Teresa, una religiosa molto severa.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni 12 gennaio: suor Costanza non c'è, suor Angela gestisce il convento

Nella prima puntata della settima stagione di Che Dio ci aiuti, che si intitolerà: ''Giudizi universali'', ci sarà una grande assente. Le anticipazioni dell'episodio di apertura della fiction rivelano che suor Costanza non sarà presente in convento. Al momento, non sono trapelate le motivazioni dell'assenza della religiosa. L'unica cosa certa, attualmente, è che per far fronte alla lontananza della sorella, suor Angela dovrà prendere in mano la situazione e dovrà gestire il convento di Assisi. Le nuove responsabilità genereranno un cambiamento in Lorenza Rapetti. Nel frattempo, Azzurra tenterà di stare vicina ad Angela.

Che Dio ci aiuti, puntate 12 gennaio: suor Teresa arriva in convento

Come sempre accade, in ogni stagione di Che Dio ci aiuti, nuovi personaggi entrano in scena. Anche nella settima edizione della fiction di successo Rai, al convento di Assisi arriveranno volti nuovi. Nella puntata che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata del 12 gennaio, ci sarà l'ingresso di suor Teresa.

Le indiscrezioni annunciano che la religiosa sarà molto severa, ma non sono emersi ulteriori dettagli in merito al ruolo che svolgerà la sorella.

Che Dio ci aiuti, episodi 12 gennaio: suor Angela si sente in colpa

Durante la serata del 12 gennaio, inoltre, ci saranno altri ingressi nel cast di Che Dio ci aiuti. Nel secondo episodio, che si intitolerà: ''Sensi di colpa'', entreranno in scena anche Luisa e il piccolo Elia.

Mamma e figlio resteranno insieme una notte in più, grazie a suor Angela. Le anticipazioni della fiction, però, rivelano che, purtroppo, accadrà qualcosa, non ancora rivelato e, a causa di quello che succederà, Lorenza Rapetti si sentirà in colpa. A quel punto, il bambino verrà portato, temporaneamente, in convento, insieme a Sara, la ragazza che l'ha trovato. In base a recenti interviste di Elena Sofia Ricci e a indiscrezioni trapelate in rete, suor Angela lascerà la fiction, a partire dalla quarta puntata e, pertanto, la religiosa sarà presente anche nel primo episodio che andrà in onda in televisione, nella serata di giovedì 19 gennaio, per poi rientrare in scena, dopo qualche puntata.