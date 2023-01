Nella casa del Grande Fratello Vip 7 nella serata di mercoledì 25 gennaio, a tarda ora, Nikita Pelizon e Milena Miconi hanno avuto un confronto in veranda e hanno affrontato il tema legato alle ultime nomination avvenute nel reality.

Milena ha chiesto alla modella se fosse agitata, provando a immedesimarsi nella situazione in cui si trova. "Qualsiasi cosa sia, il destino già lo sa", ha replicato la 28enne, consapevole della sfida complicata che l'attende, pur apparendo comunque serena.

Nikita e Milena a dialogo in veranda

Nikita Pelizon è sembrata convinta di essere stata mandata al televoto sostanzialmente per antipatia.

Dopo averla ascoltata, Milena Miconi ha voluto sottolineare le ragioni che l'hanno portata a nominarla e le ha affermato che nel suo caso non è così.

Pelizon ha provato a far comprendere all'attrice che è lecito trascorrere del tempo con le persone che si gradiscono maggiormente, per tale ragione l'ha invitata a sentirsi libera di frequentare chi vuole. La triestina ha poi sottolineato di aver notato che loro due passino poco tempo assieme.

A questo punto Milena ha affermato di essere una persona abbastanza riservata e quindi non avverte la necessità di girare per la casa a fare domande ai vari compagni d'avventura. A prescindere da ciò, Miconi ha spiegato a Pelizon di essersi distaccata da lei perché si è sentita messa in discussione: "Dopo la nomination, con te mi sono sentita a disagio", aggiungendo di avere avvertito come sensazione che Nikita stesse cercando di trovare qualcosa in lei che non andasse bene.

I dubbi di Nikita su Milena Miconi

Nikita Pelizon ha quindi affermato di aver cominciato a nutrire dei dubbi su di lei quando, nel corso dell'ultima puntata del Reality Show, durante i momenti più delicati non ha mai avvertito la sua vicinanza e, anzi, ha preso le parti di Luca Onestini, finendo per nominarla.

Milena a questo punto ha affermato che non le è chiaro di come siano esattamente andate le cose fra di loro, pur sottolineando una certa ammirazione nei riguardi di Luca e ammettendo di non sapere da che parte stare nella vicenda.

"Nominandomi non sei più nel mezzo", ha però esclamato Nikita.

Il dialogo fra le due concorrenti è continuato: da una parte Miconi ha tentato di far comprendere alla modella di nutrire della simpatia sia nei suoi confronti che in quelli dell'ex tronista, mentre Pelizon ha ribadito di voler solo stare in pace.