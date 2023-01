Il percorso di George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7 potrebbe terminare il prossimo lunedì: il 18nne si trova in un televoto eliminatorio con Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. A proposito delle nomination, lo staff del concorrente ha sollevato delle perplessità su come sia stato possibile che George sia finito contro la sua amica in televoto a tre.

Ovviamente, si tratta di un'illazione poiché Ciupilan è risultato il votato dai suoi compagni proprio insieme a Nikita e Oriana.

Lo sfogo dello staff

Durante la 29^ puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata mostrata una clip riguardante il percorso di George Ciupilan.

Su Instagram, lo staff del 18enne ha ringraziato la regia per il video. A tal proposito è stato elogiato il suo percorso: "Un ragazzo che ha scelto di giocare mettendo al centro l'educazione, la sua storia personale e una mano sulla spalla pronta per tutti". Ciupilan è stato descritto come un ragazzo maturo e in alcune occasioni ha dimostrato di esserlo molto più di alcuni suoi compagni d'avventura "senior". Successivamente si legge che il gieffino si è sempre distinto all'interno del gioco, per non avere mai mancato di rispetto agli altri concorrenti o insultato nessuno. All'interno del programma George si è anche raccontato con Davide, spiegando che da un anno non tocca più bevande alcoliche.

Ma non è tutto, in una terza stories lo staff di Ciupilan ha sollevato delle perplessità sulle nomination della 29^ puntata: "Fatto strano, cade a tre. Per la prima volta contro Nikita, la sua amica. Strano, molto strano". Infine, chi è vicino al 18enne ha ribadito che George non ha mai messo in discussione l'amicizia nata nella casa di Cinecittà con la modella triestina.

Infine, è stato lanciato un appello per salvare il concorrente: "Se avete voglia di veder crescere la sua storia in tv, votatelo".

Ovviamente, i dubbi dello staff di George Ciupilan rimangono tali.

Il 18enne è finito in un televoto a tre solamente perché George, Nikita e Oriana sono stati i più votati tra gli altri "vipponi".

La reazione di alcuni utenti del web

Le stories comparse sull'account Instagram di Ciupilan, non sono passate inosservate ai telespettatori del programma.

Su Twitter, un utente ha sostenuto che il 18enne nell'ultimo periodo si è distaccato da Nikita. Un altro utente ha fatto notare che Ciupilan è stato nominato dalle persone che credeva vicine: "Il problema è che l'ha votato proprio il suo gruppo". Secondo un telespettatore, il 18enne meriterebbe di proseguire l'avventura all'interno del gioco. Un utente invece ritiene che George nell'ultimo periodo non sia più lo stesso concorrente entrato a settembre.