Dana Saber urla furiosa in confessionale al Grande Fratello Vip e preoccupa gli altri concorrenti della casa. Questo pomeriggio, i protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno avuto modo di ascoltare il durissimo sfogo di Dana in confessionale che, a quanto pare, avrebbe perso le staffe nei confronti della regia.

Un atteggiamento che ha spinto Antonella Fiordelisi a dire la sua e, secondo la giovane influencer, Dana non sarebbe nelle condizioni ideali per affrontare questa esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia.

Dana urla furiosa in confessionale al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, questo sabato pomeriggio, il clima goliardico e sereno all'interno della casa del GF Vip è stato "spazzato via" dalle urla provenienti dal confessionale, dove in quel momento si trovava Dana.

Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro si trovavano a pochi metri dalla porta del confessionale ed hanno avuto modo di ascoltare le urla furiose della concorrente che in quel momento stava sbraitando contro gli autori.

Dana, come si emerge anche dai video tratti dalla diretta 24 ore su 24 del reality show condotto da Alfonso Signorini, urlava furiosamente in confessionale, anche se non si conoscono i motivi di tale situazione.

Antonella dopo la sfuriata di Dana al GF Vip: 'Non sta bene'

Sta di fatto che, gli altri concorrenti di questa settima edizione del reality show Mediaset, sono apparsi preoccupati per la situazione.

"Raga io l'ho detto che non sta bene. Io quando le persone non stanno bene, me ne accorgo", ha subito sentenziato Antonella parlando di Dana.

"Eh, ma ce ne siamo accorti tutti", esclama in sottofondo Edoardo Donnamaria commentando la sfuriata di Dana proveniente dal confessionale.

Solo qualche giorno fa, durante una discussione in casa con Oriana, Dana si è resa protagonista di un gesto che non è piaciuto ai fan social del reality show.

Dana al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip 7

Dana ha spinto Oriana con forza e, per poco, non ha dato il via a uno scontro fisico con lei.

Insomma, una serie di episodi che potrebbero compromettere il percorso di Dana all'interno della casa più spiata d'Italia.

A questo punto si attende la prossima puntata serale in programma lunedì 9 gennaio su Canale 5 per scoprire se si affronterà il "caso Dana", alla luce anche della sfuriata che questo pomeriggio c'è stata in confessionale con la regia.