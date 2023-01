Mancano meno di 24 ore al ritorno su Canale 5 di uno dei programmi più amati dal pubblico: la quindicesima puntata di Amici andrà in onda domenica 8 gennaio e sarà la prima del 2023. Lo speciale in questione è stato registrato mercoledì scorso, quindi si sa già che Rita e Cricca sono stati eliminati e che sono entrati nella scuola quattro nuovi allievi. Maria De Filippi ha anche informato i ragazzi che tra 10 settimane prenderà il via il prime time, tant'è che Ramon ha ottenuto la maglia oro che ufficializza la sua partecipazione al serale.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Accadranno tante cose nel corso della prima puntata di Amici del 2023: le anticipazioni fanno sapere che il cast ha subito un bel po' di cambiamenti nella registrazione che Maria ha condotto mercoledì 4 gennaio.

Al rientro dalle vacanze di Natale, dunque, i professori sono stati chiamati a emettere dei verdetti sulle tre aspiranti alunne che hanno adocchiato ai provini prima della pausa: Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo hanno chiesto il banco diretto per Valeria, Eleonora (che ha preso il posto di Aurora, infortunata ad un ginocchio) e Vanessa.

La commissione interna si è espressa quasi tutta a favore di questi tre nuovi ingressi, così le giovani hanno ottenuto la maglia da titolari quando mancano 10 puntate all'inizio del serale (come ha anticipato la conduttrice durante le riprese).

Chi sono le new entry di Amici

Zerbi si è un po' lamentato dei tanti banchi che i suoi colleghi hanno assegnato a poco più di due mesi dall'inizio del serale, ma alla fine non è cambiato nulla e le tre ragazze sono entrate far parte della classe.

L'8 gennaio, però, i telespettatori assisteranno anche ad un quarto ingresso nella scuola di Amici: il rapper Jori prenderà il posto di Cricca, battendolo nella sfida voluta da Rudy durante il primo speciale del 2023.

Il cantante del team Cuccarini, dunque, è uno degli eliminati della quindicesima puntata: l'altra titolare a dover lasciare la scuola al rientro dalla pausa natalizia, è stata Rita. La ballerina è andata a casa per volontà della sua insegnante di riferimento: Alessandra Celentano ha rinunciato all'allieva della sua squadra dopo aver notato i tanti ultimi posti che ha ottenuto nelle gare che ha disputato da settembre ad oggi.

Ricapitolando, due talenti sono stati eliminati e quattro hanno fatto il loro esordio nella scuola: si tratta di Valeria e Jori per il canto, Eleonora e Vanessa per il ballo.

Inizia la corsa alla fase serale di Amici

La puntata di Amici che sarà trasmessa in tv l'8 gennaio, inoltre, darà ufficialmente il via alla corsa al serale dei ragazzi che compongono la classe.

I professori possono inizierà ad assegnare le maglie oro ai componenti delle loro squadra che reputano più meritevoli, quelli che secondo loro devono assolutamente partecipare al prime time del talent-show.

La maestra Celentano è stata la prima a sbilanciarsi promuovendo Ramon, il ballerino classico al quale ha dato un banco a settembre e del quale è sempre più orgogliosa e soddisfatta.

Gli altri insegnanti hanno preferito aspettare ancora un po' prima di far passare alla prossima fase i loro "pupilli": Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, per esempio, hanno momentaneamente detto "no" ad Angelina e Maddalena nonostante siano arrivate prime nelle gare del giorno (la figlia di Mango ha detto di non meritarlo ancora perché è entrata da poco).

La registrazione del 16° speciale è prevista per mercoledì 11 gennaio, e in quell'occasione la commissione interna potrebbe consegnare altre maglie oro agli allievi in testa alle classifiche generali delle categorie canto e ballo.