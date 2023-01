L'amicizia nata al Grande Fratello Vip 7 tra Nikita Pelizon e George Ciupilan sta vivendo un momento di difficoltà. George ha allontanato Nikita e terminata la 26^ puntata, in onda lunedì 2° gennaio, i due coinquilini si sono ritrovati in giardino a parlare del loro distacco. Incalzato dalla modella sui motivi del suo allontanamento, George ha ammesso di avere avuto dubbi sull'amica da quando si è avvicinata ad Antonella Fiordelisi.

All'inizio del percorso, Nikita e George erano molto affiatati tanto che alcuni concorrenti pensavano che tra i due ci fosse del tenero.

L'ingresso di Luca Onestini però ha creato nuovi equilibri: da quando Onestini ha discusso con la modella, Ciupilan è sembrato allontanarsi dalla sua amica e passare molto più tempo con Luca.

Il confronto tra i due concorrenti

Nel post-puntata di ieri, Nikita ha deciso di confrontarsi con il suo amico. La diretta interessata ha chiesto a George perché si fosse allontanato e ha tirato in ballo Antonella Fiordelisi: "Credo di averti spiegato perché ci sia stato questo avvicinamento". Inoltre ha spiegato di avere dubitato della influencer salernitana fino a poco tempo fa.

Dal canto suo Ciupilan ha ribadito che non c'entra Antonella, ma ha fatto presente di essersi fatto delle domande sul loro avvicinamento: "Te lo ricordi?

Se me l'hai spiegato è perché sai". Secondo il punto di vista del tiktoker, Nikita sarebbe a conoscenza di qualcosa altrimenti non sarebbe mai arrivata a fare determinate riflessioni: "Non arriveresti a dirmi un concetto del genere". Infine il diretto interessato ha ammesso di essere dispiaciuto per la situazione che si è venuta a creare tra Nikita e Luca, poiché lui sente di essere vicino ad entrambi: "Sono in una situazione in cui dico uhm".

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social la conversazione tra Nikita Pelizon e George Ciupilan non è passata inosservata.

In particolare, su Twitter un utente ha commento in questo modo il confronto tra i due coinquilini: "Lui mi sembra chiaro e pulito". Un altro utente invece sostiene che George si sia schierato con Luca Onestini solo perché fa parte della stessa agenzia. A detta di un fan del programma, anche George avrebbe capito che Nikita sta adottando le sue strategie all'interno del programma per emergere.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha pensato che George ce l'abbia con Antonella Fiordelisi per qualcosa accaduto lontano dalla casa di Cinecittà. Per questo motivo che a sua volta si sarebbe allontanato da Nikita, vista la vicinanza con la influencer. Infine c'è anche chi si è meravigliato per la presa di posizione di Ciupilan, dato che è solito non entrare nelle dinamiche del programma.