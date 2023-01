Continua il tira e molla tra Antonella ed Edoardo al Grande Fratello Vip. A poche ore di distanza dalla rottura ufficializzata in diretta su Canale 5, i due concorrenti si sono riavvicinati arrivando al punto di dirsi parole molto importanti. Donnamaria ha fatto il primo passo e ha raggiunto Fiordelisi a letto: lei l'ha rassicurato sul futuro e lui ha ammesso di essere perdutamente innamorato e di non riuscire a stare senza lei. I "Donnalisi" sono ancora al centro dell'attenzione per la loro storia d'amore che sia dentro che fuori la casa sembra non convincere più come prima.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Non sono passate neppure 48 ore da quando Antonella ha chiuso con Edoardo dicendogli che era cambiato e che si stava facendo influenzare da altre persone all'interno della casa. Nel corso della puntata del 2 gennaio, inoltre, sia Fiordelisi che Donnamaria hanno confermato di non voler più essere una coppia dopo le tante cose non carine che sono accadute tra loro nella settimana appena trascorsa.

Interpellata da Alfonso sul futuro dei "Donnalisi", la salernitana ha detto di non volere accanto un uomo come Edoardo e di non provare più per lui gli stessi sentimenti di prima. Il romano, dal canto suo, ha lasciato una porta aperta sostenendo che potrebbe tornare con l'influencer solo se lei ammettesse di aver commesso degli errori e chiedesse scusa per almeno uno di questi.

Il dietrofront dopo la diretta del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio, dunque, si è conclusa con la rottura definitiva tra Edoardo e Antonella e con il muso lungo della giovane per i tanti fischi che il pubblico in studio le ha riservato.

Trascorsa qualche ora, però, i telespettatori hanno assistito all'ennesimo ripensamento di Donnamaria: attorno alle 6 del mattino, il romano ha raggiunto Fiordelisi a letto e le ha sussurrato all'orecchio parole d'amore.

"Io non ti farò mai del male", ha esordito l'influencer di Salerno mentre tutti gli altri dormivano in camera.

Il volto di Forum, "stregato" dalla coinquilina con la quale ha fatto coppia sin dall'inizio dell'edizione, ha risposto: "Io non ce la faccio, ti penso sempre".

Stando alla ricostruzione che hanno fatto i fan che hanno seguito questa scena in diretta su Mediaset Extra, Edoardo si sarebbe anche messo a piangere mentre dichiarava tutti i suoi sentimenti ad Antonella: "Ti amo piccola".

Le critiche al conduttore del Grande Fratello Vip

Ancora non è chiaro se Edoardo ha deciso di tornare in coppia con Fiordelisi, quel che è certo è che non riesce a resistere alla forte attrazione fisica che ha per la coinquilina.

I fan del Grande Fratello Vip sono un po' spiazzati da questo infinito tira e molla, soprattutto perché nessuno dei protagonisti di questa storia sembra riuscire a mantenere il punto per più di qualche giorno.

A far storcere il naso ad alcuni spettatori, però, è stato anche il modo in cui Signorini ha protetto Antonella lunedì sera, non mostrando nessuna delle offese che la giovane ha rivolto a Donnamaria davanti alle telecamere. Il romano, invece, è stato messo davanti alle immagini che provavano le cose poco galanti che ha detto sulla fidanzata la notte di Capodanno, quando ha criticato il suo modo di ballare e i suoi avvicinamenti ad altri concorrenti uomini del cast.

Secondo tanti, dunque, Alfonso avrebbe affrontato l'argomento usando due pesi e due misure, tutelando in qualche modo una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del reality di Canale 5.