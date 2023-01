Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2023 i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono uniti per partecipare al "gioco della bottiglia".

Nel corso della serata, ci sono stati alcuni baci, tra cui quello di Nicole Murgia e Daniele Dal Moro. A quel punto, l'attrice romana si è confidata con Sofia Giaele De Donà, che ha fatto una sua previsione sul suo rapporto con il modello veneto, affermando che fra Murgia e Dal Moro potrebbe nascere qualcosa di più di un'amicizia.

Stessa sorte, secondo lei, potrebbe riguardare Luca Onestini e Oriana Marzoli, nonostante l'ex tronista abbia rifiutato di partecipare al gioco.

Le parole di Giaele De Donà su Daniele Dal Moro e Nicole Murgia

"Secondo me finirete insieme", ha esordito così Giaele De Donà, parlando con Nicole Murgia sui presunti sviluppi del rapporto con Daniele Dal Moro. "Ti dico, secondo me, è questione di tempo, perché è un ragazzo serio, bravo e ho molta stima di Daniele", ha poi aggiunto la veneta classe 1998 nel giardino del GF Vip 7.

"E' uno che ha bisogno del suo tempo, però poi si lascerà andare (...) Altrimenti non si sarebbe nemmeno alzato per venire a baciarti, se ne sarebbe andato", ha infine detto Giaele riguardo a Dal Moro e Murgia.

Cosa pensa De Donà sul rapporto tra Luca Onestini e Oriana Marzoli

"Anche Luca e Oriana. Onestini che non viene a giocare è per fare un attimo vedere che non vuole, ma era ovvio che si volessero baciare", ha detto Giaele De Donà, facendo intuire che la prossima coppia potrebbe essere l'ex tronista bolognese e la soubrette venezuelana classe 1992.

"Era ovvio", ha continuato la ventiquattrenne. "Semplicemente, secondo me non vogliono dare il loro primo bacio durante un gioco, ma in una situazione normale", ha infine chiosato De Donà sempre riguardo a un eventuale rapporto tra Luca Onestini e Oriana Marzoli.

Chi è Giaele De Donà, studi e gli esordi nella moda e in tv

Nata a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso il 13 ottobre 1998, Sofia Giaele De Donà si è trasferita all'età di 15 anni a Milano per iniziare a lavorare come modella.

Ha poi scelto di aprire un suo sito personale per diventare fashion blogger e in seguito si è iscritta all'Accademia del Lusso per studiare Fashion Business.

Dopo gli studi, è approdata nel piccolo schermo per partecipare al reality show Ti Spedisco in Convento. Grazie alla visibilità ottenuta nel programma, ha fondato Sgdd, il suo brand di moda che porta le iniziali del suo nome. Ha inoltre creato un secondo marchio che realizza Hijab, copricapo per donne di religione musulmana.