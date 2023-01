Mancano pochi giorni al ritorno su Canale 5 di Uomini e donne: dopo una pausa durata circa 20 giorni, il dating-show di Maria De Filippi sta per ricominciare con appuntamenti inediti. Le puntate che saranno trasmesse dal 9 gennaio in poi, sono già state registrate quindi si conoscono i contenuti di ciò che sarà proposto ai telespettatori nelle prossime settimane. Protagonisti anche nel 2023 saranno Riccardo e Gloria col loro tira e molla, Gemma con le sue delusioni d'amore e le strigliate della presentatrice ad Armando.

Attesa per il ritorno di Uomini e Donne

Il 6 gennaio ci saranno le prime riprese di Uomini e Donne del 2023, perciò i fan sono in attesa di anticipazioni che potrebbero essere decisive soprattutto per i protagonisti del Trono Classico. Da settimane i curiosi ipotizzano l'addio al programma di almeno uno tra Federico e Lavinia, ma fino ad ora nessuno dei tronisti ha ancora annunciato la propria scelta.

Da quando il dating-show è andato in vacanza, sono state registrate tre nuove puntate, le stesse che saranno trasmesse a partire da lunedì 9 quando il format riprenderà la sua regolare messa in onda.

Da una decina di giorni, dunque, in rete sono disponibili gli spoiler di tutto quello che è accaduto in studio a fine dicembre, ovvero quello che sarà proposto al pubblico di Canale 5 nel corso del mese appena cominciato.

Le novità sulla veterana di Uomini e Donne

Una protagonista delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda a gennaio, sarà Gemma Galgani. Le anticipazioni fanno sapere che la torinese ha frequentato per un periodo Alessandro, un cavaliere di 20 anni più giovane di lei.

Nonostante le critiche e il pressing di Tina nel voler sapere se tra loro c'era davvero attrazione fisica, i due sono usciti insieme per un paio di settimane.

Lo scorso 29 dicembre, però, il 52enne ha interrotto la conoscenza con la dama del Trono Over dicendo che la vede soltanto come un'amica e nulla di più.

Per la veterana del cast, dunque, l'anno inizierà con l'ennesima delusione d'amore, ma con la speranza di riuscire a trovare la persona giusta nel corso della seconda parte di stagione.

In questi giorni, però, della 72enne si sta parlando anche per il suo aspetto fisico: durante le vacanze di Natale Gemma è apparsa in forma e alcuni fan del programma sui social hanno sospettato che possa essersi sottoposta a dei piccoli ritocchi "di controllo".

Le storie raccontate a Uomini e Donne

Dal 9 gennaio in poi, però, su Canale 5 si parlerà anche di Riccardo e Gloria. Le anticipazioni delle tre puntate che sono state registrate tra Natale e Capodanno, infatti, fanno sapere che la dama e il cavaliere si sono presi e lasciati più volte.

In un primo momento la romana ha deciso di respingere il tentativo di riavvicinamento di Guarnieri perché convinta di non essere corrisposta. Anche Maria De Filippi si è detta scettica sul sentimento che il pugliese sostiene di provare per Nicoletti; per la conduttrice, quello dell'uomo sarebbe più possesso che interesse.

Il 29 dicembre, però, Gloria ci ha ripensato e ha deciso di accettare il corteggiamento dell'ex di Ida. I due si sono dati un'altra possibilità e nel weekend di Capodanno sono stati avvistati in Campania insieme.

Anche Armando sarà protagonista dei primi appuntamenti del 2023, ma non per qualche nuova conoscenza. Il napoletano è stato rimproverato dalla padrona di casa per l'atteggiamento "da divo" che assumerebbe sia in studio che al telefono con le ragazze che vorrebbero frequentarlo. "Ma ti senti un personaggio? Credi di esserci solo tu qui?", ha sbottato Maria durante le riprese di alcuni giorni fa.