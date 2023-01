Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio, ci saranno colpi di scena inaspettati. A tal proposito, le anticipazioni della soap partenopea rivelano dettagli interessanti, in merito a quello che accadrà ad Alice. Nel dettaglio, Alice dirà a Marina che Nunzio ha tentato di violentarla e i lividi che ha ai polsi sarebbero la prova. A quel punto, Roberto sarà furioso e vorrà denunciare Cammarota. Giordano, inoltre, contatterà Elena, chiedendole di tornare a Napoli e quando la figlia dell'imprenditrice rientrerà in città, chiederà chiarimenti ad Alice.

Un posto al sole, anticipazioni al 13/1: Alice vuole incastrare Nunzio e si provoca lividi

Alice è rientrata a Napoli da qualche settimana e, nelle recenti puntate di Un posto al sole, ha preso una sbandata per Nunzio. Fin dal primo incontro, Alice ha mostrato un attaccamento particolare nei confronti di Nunzio [VIDEO], tentando, in ogni modo, di sedurre il suo collega. Cammarota, alla fine, ha ceduto alla passione e ha tradito Chiara, lasciandosi andare alla passione con la cameriera. Purtroppo, negli episodi che andranno in onda fino al 13 gennaio, la situazione sfuggirà di mano e Alice vorrà incastrare Cammarota, inscenando una violenza. Per rendere credibile le sue accuse, Pergolesi si provocherà dei lividi sui polsi e racconterà a Marina di essere riuscita a scampare al tentativo di violenza del figlio di Franco.

Un posto al sole, trame al 13/1: Elena torna, Roberto vuole denunciare Nunzio

Nel frattempo, ci saranno altri colpi di scena nella delicata vicenda, che scuoterà gli animi degli inquilini di Palazzo Palladini. In particolar modo, sentendo le parole di sua nipote e le accuse mosse nei confronti del figlio di Franco Boschi, Giordano sarà costretta ad informare la madre della ragazza di quanto sta accadendo a Napoli.

Pertanto, Elena rientrerà nel capoluogo campano, in modo da stare vicina ad Alice e fare luce sulla vicenda. Nel frattempo, le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 13 gennaio, rivelano che anche Roberto verrà a sapere quanto successo a Pergolesi. A quel punto, Ferri sarà furioso e vorrà denunciare Nunzio.

Un posto al sole, episodi al 13/1: Marina è furiosa, Elena vuole fare confessare ad Alice la verità

Quando Elena tornerà a Napoli, non troverà un clima sereno a Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la giovane Giordano troverà Marina e Roberto furiosi, per quanto accaduto ad Alice. Se da un lato Roberto sarà pronto a denunciare Nunzio, dall'altro lato, l'imprenditrice sarà più riflessiva e, conoscendo Cammarota, si chiederà come possa essersi spinto tanto, nei confronti di sua nipote. In ogni caso, la compagna di Ferri non metterà in dubbio le parole di Pergolesi. Elena, invece, conoscendo a fondo sua figlia e sapendo fino a dove può spingersi con le bugie, tenterà di fare confessare la verità ad Alice. Purtroppo, però, la cameriera di Caffè Vulcano non ritratterà la sua versione dei fatti.