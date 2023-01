Panico nella notte all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove c'è stato spazio per il gesto del tutto inaspettato di Dana Saber.

La concorrente sta attraversando un momento difficile, ecco che dopo un durissimo sfogo in confessionale ha provato ad aprire la porta rossa cercando così di uscire dalla casa e abbandonare il gioco.

Ad intervenire, in presa diretta, è stata Antonella Fiordelisi, la quale ha poi raccontato l'accaduto ai suoi compagni di avventura.

Dana Saber urla furiosa in confessionale al GF Vip

Nel dettaglio, in queste ultime ore di permanenza all'interno della casa del GF Vip, Dana Saber si è resa protagonista di un episodio che non è passato inosservato.

La concorrente si trovava in confessionale, quando ad un certo punto i suoi compagni di gioco hanno avuto modo di sentire delle urla disperate che provenivano proprio dalla donna.

"Non sto bene, voglio andarmene da qui", urlava Dana durante questo nuovo confronto con gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Che lei non stia bene, l'ho sempre pensato dal primo giorno", ha subito aggiunto Antonella ascoltando il durissimo sfogo della concorrente in confessionale.

Panico nella notte al GF Vip: Dana prova ad uscire dalla porta rossa, Antonella la ferma

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della notte appena trascorsa, Dana si sarebbe resa protagonista di un episodio che ha rischiato di compromettere il suo percorso nella casa di Cinecittà.

La concorrente ha provato ad aprire la porta rossa del GF Vip per uscire dal gioco, tanto da rendere necessario l'intervento di Antonella.

"Ragazzi questa sta uscendo. Stava uscendo. L'ho fermata dalla porta rossa. Se ne stava andando", ha raccontato Antonella riportando l'episodio agli altri concorrenti di questa settima edizione.

"Uno se sta così, se reagisce così, è perché non sta bene in questo momento", ha aggiunto Antonella parlando della situazione che sta vivendo Dana in queste ore.

Alfonso Signorini potrebbe mettere alle strette Dana nella prossima puntata del GF Vip 7

Insomma, il percorso di Dana sembra essere fortemente compromesso e a questo punto non si esclude che nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip, prevista lunedì 9 gennaio in tv, Alfonso Signorini possa affrontare il caso in diretta.

La concorrente, infatti, dopo il duro sfogo in lacrime in confessionale e dopo aver cercato di varcare la soglia della porta rossa per uscire dal gioco, potrebbe essere messa nelle condizioni di scegliere definitivamente cosa fare e quindi se portare avanti questo percorso fino alla fine, oppure rinunciare definitivamente alla sua avventura.