Sono passate meno di due settimane da quando Antonella è stata eletta la preferita del pubblico del Grande Fratello Vip. Sono stati in molti a stupirsi per questo verdetto, soprattutto a fronte dello scarso successo che la ragazza riscuote tra i telespettatori e sul web. Una lettrice ha interpellato Alfonso Signorini sui rumor che sono circolati su un possibile televoto truccato che possa aver favorito Fiordelisi, ma lui ha fatto sapere che dopo alcune verifiche interne, non è stata riscontrata nessuna irregolarità.

Aggiornamenti sui risultati del Grande Fratello Vip

I fan del Grande Fratello Vip hanno messo "nel mirino" Signorini per il trattamento di riguardo che avrebbe nei confronti di una delle concorrenti più controverse della settima edizione. Sono stati in tanti a protestare per come Alfonso ha affrontato la rottura tra i "Donnalisi" lunedì scorso: il presentatore ha mandato in onda soltanto video nei quali erano riassunte le cattiverie che Edoardo ha detto sulla ex, e nulla su quello che Antonella ha fatto e detto contro Donnamaria.

Gli spettatori del reality Mediaset, però, sono risentiti già da qualche settimana, ovvero da quando l'influencer è stata eletta la preferita del pubblico: la ragazza ha vinto il televoto a quattro con Oriana (amatissima dalla gente e sui social network), Sarah e Antonino con una percentuale molto alta, ovvero il 45%.

La replica ai sospetti sulla trasparenza del Grande Fratello Vip

Ad una lettrice di Chi che ha chiesto spiegazione sul risultato del televoto che tanti hanno definito "truccato", Signorini ha risposto raccontando cosa è accaduto dopo la puntata del Grande Fratello Vip "incriminata".

"Confesso che quella vittoria di Antonella ha stupito anche me.

Per questo ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già filtrano eventuali manomissioni telematiche", ha spiegato il conduttore di Canale 5 tramite la rivista che dirige.

Alfonso, dunque, si è messo in moto per capire se il successo di Fiordelisi sugli altri vipponi sia stato reale oppure pilotato dai "bot" come ipotizzavano tanti spettatori.

"Mi hanno confermato che non c'è stata nessuna irregolarità", ha chiosato il presentatore Mediaset prima di ricordare ai fan più sospettosi che tutti i verdetti devono essere rispettati anche se non corrispondono alla preferenza personale di ognuno.

Il tira e molla al Grande Fratello Vip

La vittoria di Antonella al televoto di qualche settimana fa, dunque, è regolare: il 45% delle persone che hanno partecipato a quella votazione per il preferito, hanno scelto Fiordelisi nonostante sia una concorrente che divide tanto sia dentro che fuori la casa.

La ragazza, infatti, è al centro dell'attenzione anche per l'infinito tira e molla con Donnamaria. Dopo aver chiuso la relazione per la seconda volta in meno di un mese, Edoardo non ha resistito ed è tornato dall'influencer dichiarandole amore.

"Ti penso sempre, non ce la faccio a starti lontano. Ti amo piccola", ha sussurrato il romano all'orecchio della coinquilina poche ore dopo aver confermato di non voler più stare con lei in diretta su Canale 5.

I fan del programma sono spiazzati da questi continui cambi di comportamento di quelli che sono stati ribattezzati "Donnalisi": il volto di Forum, in particolare, passa dall'offendere Antonella a seguirla per tutta la casa pur di trascorrere un po' di tempo con lei.

Anche i sostenitori della coppia stanno iniziando a schierarsi, tant'è che il 3 gennaio sul giardino di Cinecittà è volato un aereo dedicato solo alla 24enne di Salerno e alla forza che sta dimostrando di avere anche da sola.