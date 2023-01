L'appuntamento con il Grande Fratello Vip torna in onda lunedì 9 gennaio 2023 con la nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini.

Nel corso della diretta ci sarà spazio per l'esito del televoto di questa settimana e poi ci sarà spazio per il ritorno in studio di Sonia Bruganelli, assente nel corso delle ultime due settimane per trascorrere il Natale in famiglia.

Non ci sarà l'eliminazione: anticipazioni Grande Fratello Vip del 9 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip del 9 gennaio 2023, rivelano che ci sarà spazio per l'esito del nuovo televoto che questa settimana coinvolge tre concorrenti: Oriana, Dana e Davide.

Tuttavia, questa volta, non ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal cast dato che ci sarà solo la proclamazione del preferito di questa settimana.

Di conseguenza, il più apprezzato dal pubblico conquisterà un privilegio in vista della prossima puntata serale del 16 gennaio e avrà nelle sue mani il "futuro" degli altri due concorrenti sconfitti al televoto.

Dana Saber perde le staffe in confessionale al GF Vip

Occhi puntati anche sulle diatribe di questa settimana, tra cui l'ennesimo litigio tra Antonella e Edoardo Donnamaria, ma anche la sfuriata di Dana Saber. La concorrente, in queste ore, ha avuto un durissimo sfogo in confessione e stando a quanto raccontato da Antonella avrebbe provato ad aprire anche la porta rossa per uscire dal gioco.

Ci saranno provvedimenti nei suoi confronti? Tutto ciò potrebbe essere chiarito nel corso della diretta condotta da Signorini.

Inoltre le anticipazioni su questa nuova puntata del GF Vip in programma il 9 gennaio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per il rientro ufficiale di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, dopo due settimane di assenza, è pronta a riprendere il proprio posto in studio.

Sonia Bruganelli pronta a tornare in studio: anticipazioni Grande Fratello Vip del 9 gennaio

E così, da questo lunedì sera, Sonia tornerà ad occupare la sua poltrona in studio al fianco di Orietta Berti, dopo che nel corso delle ultime due puntate è stata sostituita da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

Un ritorno che, tuttavia, non ha entusiasmato tutti quanti i fan dei due ex gieffini che in queste settimane si sono cimentati a fare gli opinionisti in studio.

Alcuni, sui social, avrebbero voluto continuare a vedere Soleil e Pierpaolo in questa nuova veste ma dovranno accontentarsi di vederli al timone del GF Vip Party in onda ogni lunedì in streaming su Mediaset Infinity.