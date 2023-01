La prima parte della puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio è stata dedicata alla rottura tra i "Donnalisi". Dopo aver mostrato parte delle liti che Antonella ha avuto con gli altri concorrenti durante la settimana, Alfonso ha spostato la sua attenzione sulla separazione tra Antonella ed Edoardo. A far storcere il naso a molti spettatori, però, è stato il diverso trattamento che i due vipponi pare abbiano ricevuto: Fiordelisi è passata da vittima isolata, Donnamaria da "carnefice" che ha detto cose poco carine alle spalle dell'ormai ex fidanzata.

Aggiornamenti sulla diretta del Grande Fratello Vip

A molti fan del Grande Fratello Vip non è piaciuto l'atteggiamento di Signorini quando su Canale 5 è stato affrontato l'argomento Antonella-Edoardo (lei ha chiuso la storia affermando che quello di lui non era vero amore). Un parere che in tanti hanno condiviso sui social network, è che il presentatore abbia usato pesi e misure diverse per commentare l'ultima turbolenta settimana dei "Donnalisi".

Dopo aver mostrato parte delle discussioni che l'influencer ha avuto col resto del gruppo, Alfonso ha convocato in una stanza sia lei che l'ex fidanzato per fargli vedere un altro filmato.

I telespettatori hanno visto e ascoltato le cose poco carine che Donnamaria ha detto su Fiordelisi la notte di Capodanno, ovvero che ballerebbe come una poco di buono e che i suoi comportamenti gli facevano ribrezzo.

GF Vip: la protesta di Edoardo

"Ma si possono vedere anche le cose che ha detto e fatto lei, oppure devo passare solo io come il cattivo della situazione?", ha sbottato Edoardo in diretta. Il presentatore del reality-show si è giustificato dicendo che il pubblico a casa segue tutti i daytime e sa benissimo come si è comportata Antonella, ma queste parole non sono bastate per evitare la protesta social dei fan di Donnamaria.

"Alfonso deve cambiare programma, far vedere solo una campana è facile. Lui ha detto cose terribili, ma anche lei non è da meno", "Lui protegge Antonella, che ha offeso anche altri. Perché non lo mostra?", "Ma le cattiverie dette da lei non le fa vedere? Dovete smetterla di difenderla", "C'è solo la clip sugli sbagli di Edoardo, ma Signorini si rende conto?", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che gli spettatori del Grande Fratello Vip hanno espresso sul comportamento del conduttore su uno degli argomenti di punta della puntata del 2 gennaio.

Le novità nel cast del GF Vip

Un pensiero piuttosto condiviso da chi guarda il Grande Fratello Vip, dunque, è che Antonella sia stata un po' tutelata l'altra sera quando si è parlato della fine della storia d'amore con Edoardo. Fatta eccezione per le discussioni che la ragazza ha avuto con Oriana, Tavassi e Micol, nei video dedicati alla separazione dei "Donnalisi" non sono state inserite le cose poco carine che lei ha detto sull'ormai ex fidanzato.

Lo stesso Donnamaria ha protestato per i filmati che gli addetti ai lavori hanno montato sull'ultima settimana, a partire dalle offese che lui e Fiordelisi si sono fatti a vicenda e agli ammiccamenti che l'influencer ha fatto ad Andrea la sera di Capodanno.

Quando Alfonso le ha chiesto perché continuerebbe a fare cose che sa che danno fastidio ad Edoardo, Antonella non ha saputo rispondere, anzi ha rigirato la situazione tirando in ballo presunti avvicinamenti fisici tra il suo ex e Oriana la notte di Capodanno.

Al conduttore che ha chiesto a entrambi se ci sono le basi per un ritorno di fiamma, la 24enne ha risposto di no mentre il volto di Forum ha detto che lei dovrebbe cominciare a chiedere scusa per gli errori che commette e forse se ne potrebbe riparlare.