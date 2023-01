La vita di Müjgan sarà abbastanza travagliata nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo la morte di Yilmaz, la giovane non erediterà nemmeno un soldo. Forse anche istigata dalla zia Behice, penserà che dietro la faccenda ci sia lo zampino di Züleyha. Per questo motivo vorrà far valere i suoi diritti e andrà dritta da Züleyha, accusandola di aver rubato i soldi dell'eredità di Yilmaz.

Il bacio tra Fikret e Müjgan

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Fikret non riuscirà più a nascondere i sentimenti che prova per Müjgan. La troverà in lacrime e non riuscirà a vederla in quello stato, per questo motivo le tirerà su il morale.

Un tentativo di consolazione che avrà un risvolto romantico, visto che Fikret si lascerà andare e bacerà Müjgan.

La dottoressa non si "ribellerà" a tale bacio, anzi si lascerà trasportare con passione. È evidente che tra i due sta nascendo qualcosa di speciale: lei ormai non riesce a smettere di pensarlo, mentre lui non può più nascondere i sentimenti che prova, nemmeno nel nome del compianto Yilmaz.

I due, inoltre, avranno anche modo di vivere insieme, visto che sia Müjgan che Fikret vivono nel ranch di Fekeli. Che ci siano fiori d'arancio in arrivo?

Il periodo tormentato di Müjgan

Il bacio con Fikret sarà forse il momento più sereno di un periodaccio che attraverserà Müjgan. Dopo la morte di Yilmaz, la sua vita sarà abbastanza travagliata.

In primis non riuscirà a diventare la nuova direttrice dell'ospedale di Adana, perché Ümit ruberà il posto a Müjgan.

Successivamente si farà manipolare dalla zia Behice per scappare a Istanbul con l'eredità di Yilmaz, perché la perfida zia sarà convinta che il ragazzo abbia lasciato in eredità alla nipote tanto denaro. In realtà non sarà così, perché Yilmaz prima di morire ha venduto i suoi averi a Hünkar.

Quando verranno a sapere dall'avvocato la verità, rimarranno entrambe senza parole, ma non si daranno per vinte, soprattutto Müjgan.

Infatti andrà da Züleyha e l'accuserà di aver rubato l'eredità di Yilmaz. Ovviamente vorrebbe i soldi indietro e sarà disposta a fare la guerra a Züleyha. Quest'ultima non si farà coinvolgere da tali accuse, anzi sarà pronta a difendersi.

Ümit e Demir sempre più vicini

Ümit cercherà un modo per avvicinarsi sempre di più a Demir e ci riuscirà. Lui si farà coinvolgere dalle lusinghe della donna, anche perché ormai è ampiamente convinto che del suo matrimonio con Züleyha non sia rimasto niente. Anche se la giovane vive a Villa Yaman, il loro ormai è solo un rapporto cordiale per far sì che i figli crescano sereni.

A ogni modo, Demir sarà talmente coinvolto nel flirt con Ümit che le farà un regalo, sarà un passo in avanti che non gli permetterà più di tornare indietro.