Le nuove anticipazioni di Uomini e donne del mese di gennaio rivelano che Maria De Filippi si ritroverà a perdere le staffe nei confronti di Armando Incarnato.

Ancora una volta, infatti, la padrona di casa del talk show dei sentimenti di Canale 5 finirà per sbottare nei confronti del cavaliere napoletano, arrivando così a smascherarlo.

Spazio anche alle vicende di Lavinia che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa edizione, si ritroverà a dover affrontare l'ennesima crisi e farà i conti con l'uscita di scena di Alessio Campoli.

Maria smaschera Armando in studio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il modo di fare di Armando finirà per scatenare l'ira di Maria De Filippi.

La conduttrice del talk show dei sentimenti di Canale 5 non gradirà affatto la presa di posizione del cavaliere napoletano nei confronti di una delle dame che arriverà in studio per poterlo conoscere meglio e cercare così di approfondire la frequentazione lontani dai riflettori.

Maria De Filippi sbotterà contro Armando, accusandolo ormai di sentirsi un "personaggio televisivo" grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne, dove ormai fa parte del cast fisso del trono over da un bel po' di anni.

Armando Incarnato messo alle strette da Maria: anticipazioni Uomini e donne

Insomma, una presa di posizione dura quella di Maria De Filippi nei confronti del cavaliere napoletano, col quale già in passato aveva avuto modo di discutere.

Quale sarà a questo punto la reazione finale della conduttrice? Continuerà a dare spazio ad Armando nel suo programma, nonostante quei modi di fare che proprio non le sono piaciuti oppure no?

Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione 2023.

E poi ancora, le nuove anticipazioni di Uomini e donne del trono classico rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Lavinia Mauro, la quale si ritroverà al centro delle dinamiche per il suo rapporto con Alessio Campoli e Alessio Corvino, i due pretendenti che ormai si stanno giocando il "tutto per tutto" in vista della fatidica e attesa scelta finale.

Lavinia lascia lo studio: nuove anticipazioni Uomini e donne

La tronista, questa settimana, si lascerà andare con Corvino: i due saranno protagonisti di un nuovo incontro fuori dallo studio, durante il quale arriverà anche l'ennesimo bacio.

Questa volta, il modo di fare di Lavinia, finirà per indispettire l'altro pretendente: Campoli non la prenderà per niente bene, tanto da abbandonare lo studio mettendo in crisi la tronista.

La reazione di Lavinia sarà immediata: la ragazza deciderà di correre dietro a Campoli e finirà per lasciare lo studio di Uomini e donne per avere un chiarimento con il corteggiatore ed evitare così di perderlo per sempre.

Un modo di fare che, tuttavia, potrebbe insospettire Alessio Corvino e, ad un passo ormai dalla scelta finale, potrebbe rendere chiare le intenzioni della giovane tronista.