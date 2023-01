Sono numerosi i colpi di scena che hanno interessato il cast del GF Vip nel corso della puntata del 2 gennaio 2023: Wilma Goich è stata infatti eliminata al televoto ma è rientrata in gioco grazie al 'biglietto di ritorno' fattogli recapitare dagli autori una volta rientrata in studio. A lasciare la casa definitivamente, invece, è stata a sorpresa Patrizia Rossetti: la concorrente si è ritirata per motivi di salute dopo più di tre mesi di permanenza. Antonino Spinalbese, in collegamento dall'ospedale dove si trova per degli accertamenti medici, ha infine fatto sapere che riprenderà presto la propria avventura nel reality.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 2 gennaio si è aperta con gli aggiornamenti su quello che è successo a Spinalbese la notte del 31 dicembre. Il parrucchiere ha lasciato la casa poche ore prima della mezzanotte ecco che l'altra sera ha spiegato di essersi recato in ospedale per degli accertamenti.

Alfonso Signorini e lo stesso Antonino hanno così smentito le voci che circolavano sul web circa un possibile ritiro del vippone dal gioco: non appena starà meglio e si sarà rimesso del tutto, il ligure riprenderà l'avventura tra le mura di Cinecittà.

"Io non mollo", ha fatto sapere l'ex di Belen dalla camera della clinica dove è ricoverato da un paio di giorni.

Il presentatore e il diretto interessato non sono scesi nei particolari del problema di salute che ha costretto il ragazzo a sospendere il percorso nel reality, ma nelle scorse settimane è stato lui stesso a informare i compagni che si sarebbe dovuto sottoporre ad un piccolo intervento per la rimozione di una cisti.

Chi va e chi viene al Grande Fratello Vip

Antonino rientrerà dunque, percorso inverso invece per un'altra protagonista del Grande Fratello Vip.

Nel corso della diretta del 2 gennaio, infatti, Patrizia Rossetti ha confermato ad Alfonso la sua intenzione di abbandonare il gioco per motivi di salute. La concorrente ha fatto sapere di soffrire di forti dolori da settimane e di non riuscire più a vivere l'esperienza tra le mura di Cinecittà come vorrebbe.

Signorini ha cercato di convincere Rossetti a rimanere ma lei aveva già deciso e a metà puntata ha salutato tutti. Con quello di Luca Salatino, salgono a due i ritiri dal programma nel giro di una settimana: il tronista di Uomini e Donne ha abbandonato per la nostalgia che sentiva della fidanzata, Patrizia per ragioni legate al proprio stato di salute.

La sorpresa dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip

Il terzo colpo di scena della serata è arrivato quando l'eliminata Wilma Goich è entrata in studio a tarda notte. La cantante ha perso il televoto a quattro con Oriana, Sarah e Nikita (ha ricevuto solo l'11% delle preferenze) e ha così raggiunto Signorini a Cinecittà.

Esattamente come è accaduto con Charlie Gnocchi qualche settimana fa, la bionda vippona ha però ricevuto un biglietto di ritorno scoprendo che poteva rientrare in gioco.

La donna ha accettato volentieri di proseguire l'avventura nel reality-show ed è tornata a vivere con i compagni.

Per quanto riguarda le nuove nomination, si giocano l'immunità nella prossima puntata Dana Saber, Davide Donadei e Oriana Marzoli. Nessun inquilino sarà eliminato lunedì 9 gennaio, ma il più votato otterrà il privilegio di mandare al televoto un altro concorrente e non potrà essere votato dagli altri per tutta la settimana.

Tra le emozioni della diretta, anche la rottura ufficiale tra Antonella ed Edoardo, il faccia a faccia in studio tra Luca Onestini e Soleil Sorge, l'incontro in casa tra Sarah e la mamma, e la lettera di scuse di Attilio per Mimma.