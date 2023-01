Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera, creata da Giannandrea Pecorelli, evidenziano che Agnese Amato (Antonella Attili), dopo la parentesi londinese per accudire la figlia, tornerà a Milano. Vittorio Conti (Alessandmro Tersigni) potrebbe avere il sentore che la sua dipendente gli stia nascondendo qualche dettaglio a riguardo. Messa alle strette, Agnese potrebbe dire a Vittorio che il figlio potrebbe essere suo. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali in merito, è plausibile che Vittorio decida di andare a Londra per avere un chiarimento con la ragazza, in quanto potrebbe voler far luce sulla faccenda.

Le novità con le quali dovrà fare i conti Vittorio

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 riserveranno parecchie sorprese, molte delle quali non troppo entusiasmanti per Vittorio.

Il gestore della boutique si vedrà costretto ad allontanarsi da colei che gli fa battere il cuore, Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), in quanto la stessa deciderà di dare una nuova chance al marito Tancredi (Flavio Parenti).

Ad aggiungersi a tale straziante separazione ci sarà un investigatore privato, assoldato proprio dal claudicante avvocato, che terrà sotto stretta sorveglianza sia Conti che Frigerio.

Dulcis in fundo, Vittorio potrebbe venire a conoscenza della possibilità che il figlio partorito da Tina sia il suo e non di Sandro Recalcati (Luca Capuano).

Vittorio potrebbe partire per Londra per avere un confronto con Tina

Premettendo che Vittorio non prova più i sentimenti d'un tempo per Tina, l'eventualità di diventare padre potrebbe avere comunque un certo impatto nell'uomo.

Conti potrebbe coronare il sogno di paternità che era stato una chimera durante il matrimonio con Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), a causa della sterilità della figlia del commendatore, ma allo stesso tempo si ritroverebbe in una situazione alquanto scomoda con l'amico discografico.

Per vederci più chiaro, e magari fugare ogni dubbio a riguardo, Vittorio potrebbe decidere di partire per Londra per avere un confronto con Tina.

Qualora tale ipotesi di trama trovasse riscontro, il cognato di Beatrice (Caterina Bertone) potrebbe essere invogliato a chiedere alla cantante di far effettuare un test del DNA al bebè.