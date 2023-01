Prosegue su Rai 1 la programmazione de Il Paradiso delle Signore, trasmesso dal lunedì al venerdì alle 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio, Il commendatore capirà che Adelaide e Marcello gli hanno impedito l'acquisto di Palazzo Andreani, così Umberto mediterà vendetta. Torrebruna si attiverà per tenere lontano Marcello da Ludovica, mentre Tancredi assumerà un investigatore per pedinare i movimenti di Vittorio e Matilde.

Matilde passa il Capodanno con Tancredi

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 2 gennaio, Marcello sarà entusiasta di essere uscito ad acquistare Palazzo Andreani al posto di Umberto.

Quest'ultimo mediterà sulle mosse da fare in futuro. Irene sarà insofferente di fronte al comportamento distaccato che Alfredo sta avendo nei suoi confronti. Mentre il piccolo Adelmo porterà subbuglio in sartoria. Conti sarà felice della sua presenza, anche se per lui non sarà facile apprendere che Matilde ha trascorso la notte di San Silvestro con Tancredi.

Nell'episodio di martedì 3 gennaio, Frigerio diffiderà dal comportamento del marito e crederà che il suo unico intento sia quello di riaverla con sé a Torino. Adelaide invece spronerà l'amica a dare un'altra possibilità al suo matrimonio. Nel frattempo Vittorio e Roberto, grazie ad Adelmo, avranno lo spunto per un nuova raccolta benefica della sartoria.

Irene se la prenderà con Clara quando scoprirà che ha retto il gioco ad Alfredo, mentre Ludovica non resterà indifferente di fronte al regalo fattole da Barbieri.

Elvira aiuta Salvo nella preparazione dei dolci

Secondo le anticipazioni di mercoledì 4 gennaio, Guarnieri sospetterà che Adelaide possa avergli impedito la buona riuscita dell'affare Andreani e mediterà vendetta.

Elvira supporterà Salvo nella preparazione dei dolci, mentre Irene non ce la farà a perdonare Clara. Vittorio confiderà a Roberto di amare Matilde e il piccolo Adelmo non farà che avvicinare i due. A peggiorare le cose però ci sarà il fatto che Tancredi abbia assunto un investigatore per pedinare la moglie e Conti.

Nella puntata di giovedì 5 gennaio, Elvira, grazie a Clara, Irene e Maria, riuscirà a completare la preparazione dei solci in tempo.

La festa dell'Epifania farà riallacciare i rapporti tra Alfredo e Irene. Nel frattempo Ezio sarà in ansia, perché la sua nuova attività in proprio potrebbe portare dei problemi economici in famiglia. Torrebruna apprenderà delle notizie in merito a Marcello, mentre l'investigatore comunicherà a Tancredi le ultime novità sulla moglie.

Irene perdona Clara

In base agli spoiler di venerdì 6 gennaio, Irene perdonerà Clara. Alfredo escogiterà un altro piano per conquistare Cipriani. Umberto chiederà il supporto di Ferdinando per avere la meglio su Adelaide e Marcello. Inoltre la contessa dovrà scegliere se stare dalla parte di Matilde o essere alleata di Tancredi. Quest'ultimo sarà certo che Matilde e Conti nascondano un segreto. Infine Gemma e Veronica garantiranno pieno sostegno ai progetti di Ezio, anche se dovessero portare dei problemi.