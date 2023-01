Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 dal 23 al 27 gennaio 2023, rivelano che Gemma si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno inaspettato del suo ex Marco.

Spazio anche alle vicende di Vito: il ragazzo vivrà un momento di grande felicità con Maria ma, al tempo stesso, si ritroverà messo nei guai perché non è stato del tutto sincero con la ragazza.

Intanto Palma riceverà una visita a sorpresa mentre Marcello e Adelaide vivranno un momento speciale assieme.

Gemma rivede Marco e resta turbata: anticipazioni Il Paradiso 23-27 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 27 gennaio 2023, rivelano che Gemma riceverà un invito speciale per trascorrere una serata al Circolo, proprio quando si terrà la festa di fidanzamento che vedrà coinvolte le coppie Ludovica-Ferdinando e Umberto-Flora.

La ragazza deciderà di accettare la proposta e lo farà presentandosi all'evento che si terrà al Circolo assieme a Carlos, il giovane ragazzo che sembra nutrire un interesse per la figlia di Veronica.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui a questa festa si presenterà anche l'ospite a sorpresa: trattasi di Marco Di Sant'Erasmo.

Il ragazzo, dopo aver annunciato la notizia del suo imminente rientro in città, si presenterà al Circolo e non passerà affatto inosservato. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, il ritorno in città del ragazzo, finirà per turbare in primis Gemma.

Vito si ritrova nei guai con Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 gennaio

Occhi puntati anche sulle vicende di Vito e Maria: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 27 gennaio 2023, rivelano che i due ragazzi vivranno dei momenti di grande passione e finalmente si scambieranno l'atteso bacio.

Maria sarà al settimo cielo, felice più che mai per le belle emozioni che sta vivendo assieme al contabile del grande magazzino, che le ha permesso di ritrovare il sorriso dopo un periodo buio.

Eppure, Vito non è stato del tutto sincero con Maria: il ragazzo nasconde un segreto legato al suo passato, che finirà per metterlo nei guai.

Vito, infatti, si renderà conto di non poter andare avanti in questo modo e, per rispetto nei confronti di Maria, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e parlare direttamente con lei di questa situazione.

Adelaide e Marcello travolti dalla passione: anticipazioni Il Paradiso 23-27 gennaio

Intanto Palma si ritroverà a fare i conti con una visita del tutto inaspettata: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che alla porta della donna busserà una vecchietta, per chiederle un favore.

L'anziana signora pregherà Palma di scrivere una lettera per lei che deve spedire al più presto: questa signora è la nonna di Elvira.

Adelaide, invece, si ritroverà a vivere un momento di sconforto e al suo fianco arriverà Marcello. Proprio in questi nuovi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Rai 1, Marcello e la contessa si lasceranno andare alla passione e vivranno un momento di intimità tutto loro.