Gran trambusto nelle puntate Il Paradiso delle Signore che, nella puntata di domani martedì 17 gennaio, vedrà l'inaspettata e toccante confessione di Armando. Da quando Palma e Francesco sono arrivati a Milano e si sono trasferiti a casa Amato, Salvatore di certo non ne è felice, anche perché ricorda bene i trascorsi passati con la famiglia Rizzo. Inoltre, pare che mamma e figlio non stiano dicendo la verità, come già ha intuito Salvo. Come se non bastasse, Salvatore ha anche appreso la notizia della partenza di Marcello, che ha in mente di trasferirsi in Australia dopo le recenti delusioni che ha ricevuto, sia in campo amoroso che lavorativo.

Occhio, però, perché per il buon Barbieri tutto sta per cambiare e una tanto piacevole quanto inaspettata sorpresa gli scalderà il cuore. Nel frattempo, la contessa suggerisce a Vittorio di riavvicinarsi a Matilde, nonostante le intromissioni di Tancredi.

Il Paradiso delle signore 7, anticipazioni di domani 17 gennaio: Vittorio ritrova Matilde

Nelle precedenti puntate Il Paradiso delle signore, Vittorio e Matilde si sono avvicinati molto e non per una semplice attrazione fisica. Tra loro c'è molto di più, ma questo amore è stato troncato sul nascere dall'arrivo di Tancredi che sta usando il giochetto del marito affettuoso e tenero per riconquistare la bella Matilde, che pare chi stia cascando con tutti i piedi.

Grande delusione, dunque, per Vittorio, che ha rinunciato anche a ritirare il premio della campagna pubblicitaria con il volto di Matilde. Sarebbe un peccato non essere presente e così, Adelaide, come sempre convincente, lo esorta ad andare alla cerimonia.

Il Paradiso delle signore 7, trama 17 gennaio 2023: Salvatore non si fida di Francesco

Salvo ha un cuore d'oro e ha accettato che Palma e Francesco si trasferissero a casa sua, andando a dormire da Armando. Tuttavia, sente in cuor suo che il giovane sta nascondendo qualcosa, così come sua madre. Sembra infatti molto strano che siano arrivati a Milano solo ora, visto che il disastro del Vajont è stato mesi prima.

Francesco farà di tutto per guadagnarsi la fiducia di Salvatore, ora che è fianco a fianco a lui in Caffetteria. Tuttavia, si rivelerà un'impresa impossibile.

Puntata di domani Il Paradiso delle signore 7: la confessione di Armando

Marcello è convinto di partire per l'Australia, ma altrettanto convinti non sono Salvatore e Armando. Sanno che se partisse sarebbe un salto nel vuoto, proprio ora che sta entrando nel Circolo e nella Milano bene, anche grazie al benestare di Adelaide. E così, come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle signore della puntata di domani martedì 17 gennaio, Armando si gioca il tutto per tutto, facendo una confessione molto toccante a Marcello per convincerlo a restare in città con chi gli vuole bene.