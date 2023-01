Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana, in merito agli episodi dal 23 al 27 gennaio, raccontano che Clara sarà delusa per essersi tirata indietro dalla gara ciclistica, nel frattempo Ludovica proporrà a Flora di organizzare una festa di fidanzamento a quattro. Irene, intanto, farà in modo che Vito e Maria rimangano da soli, mentre Gemma non sarà molto convinta delle lusinghe ricevute da Carlos. Tancredi, pur di stare accanto a Matilde, assisterà alla creazione della copertina della rivista, nel frattempo Lamantia rivelerà ad Alfredo di essersi scambiato un bacio con Puglisi.

Palma, invece, riceverà una lettera misteriosa dalla nonna della nuova Venere Elvira, mentre Vito si preparerà a raccontare il suo passato a Maria. Tra Marcello e Adelaide, infine, scoppierà la passione.

Se da un lato Maria sarà entusiasta dell'appuntamento con Vito, dall'altro lato Clara sarà invece delusa per aver deciso di non prendere parte all'evento ciclistico.

Marcello avrà in serbo un nuovo progetto che vorrà far presente alla contessa Adelaide, nel frattempo Ludovica suggerirà a Flora di organizzare una festa di fidanzamento che coinvolga i loro rispettivi partner, così la stilista avanzerà la proposta al commendatore.

Armando spronerà Vito a farsi avanti con Maria, mentre Irene farà in modo che la sarta e il contabile rimangano da soli. Il corteggiamento di Carlos nei riguardi di Gemma non convincerà molto la Cavallerizza del Circolo.

Vittorio, poco dopo, chiederà alle commesse di essere le protagonista della nuova copertina della rivista.

Amato e Ferraris festeggeranno assieme a Barbieri l'ingente incasso che quest'ultimo percepirà dalla vendita di Palazzo Andreani, nel frattempo Maria sarà al settimo cielo dopo essersi scambiata un bacio con Lamantia.

Tancredi assisterà alla creazione della copertina del Paradiso Market pur di trascorrere del tempo assieme alla moglie Matilde.

Irene dirà ad Alfredo di non insistere con Clara riguardo alla questione legata al ciclismo, ma appena Boscolo scoprirà cos'ha detto Cipriani non la prenderà bene.

Umberto, invece, darà il suo benestare a Flora per presenziare come coppia alla festa di fidanzamento a quattro insieme a Ludovica e Ferdinando.

Carlos farà recapitare al cospetto di Gemma un invito per andare assieme al Circolo in onore della festa di fidanzamento delle due coppie, mentre Maria suggerirà a Cipriani di fare ammenda con Clara per essersi impicciata degli affari della nuova Venere.

Vito confesserà ad Alfredo di aver baciato la sarta, nel frattempo la nonna di Elvira consegnerà una misteriosa missiva a Palma.

Marcello proporrà alla contessa di fare un viaggio, mentre Tancredi si rivelerà l'alleato nascosto di Umberto, grazie al quale il commendatore ha potuto rilevare Palazzo Andreani.

Conti proverà a stare lontano da Frigerio per alleviare la sua sofferenza e, di conseguenza, Tancredi guadagnerà punti con la coniuge.

Gemma sarà a suo agio al Circolo assieme a Carlos ma tale tranquillità sarà turbata dall'improvviso arrivo di Marco.

Vito, invece, si preparerà ad andare a cena dalle ragazze e sarà intenzionato a raccontare la verità sul suo passato a Maria.

Tra la nobile Di Sant'Erasmo e Barbieri, in ultimo, ci sarà un momento passionale.