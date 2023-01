Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, svelano che Alfredo Perico (Gabriele Anagni) proporrà a Don Saverio (Andrea Lolli) di iscrivere Clara Boscolo (Elvira Camarrone) a un torneo ciclistico, dove in palio c'è un premio importante. Il parroco di quartiere, però, rispedirà al mittente l'offerta dell'aiuto magazziniere in quanto non vorrà che la nipote prenda parte all'evento.

La nuova Venere, al contempo, non saprà come ringraziare e sdebitarsi con Alfredo per l'aiuto che gli sta fornendo con gli allenamenti in bicicletta. Nel frattempo Irene Cipriani (Francesca Del Fa) rimarrà colpita dalla vicinanza tra Perico e Don Saverio. Quest'ultimo, in ultimo, vedrà la nipote e Alfredo scappare insieme in bicicletta e chiederà lumi in merito ad Armando Ferraris (Pietro Genuardi), col capo magazziniere che deciderà di mentire al parroco per coprire i due ragazzi.

Alfredo crederà di aver trovato la chiave per conquistare Irene

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 evidenziano che Alfredo crederà di aver trovato la chiave per conquistare finalmente Irene.

Perico, negli ultimi episodi della soap, aveva provato una grande gelosia quando due artisti si sono palesati d'improvviso nella boutique meneghina, e Cipriani aveva organizzato un'uscita a quattro coi due ragazzi e Maria Puglisi (Chiara Russo).

Dopo il corteggiamento serrato che non aveva portato a nessun risultato tangibile, l'aiuto magazziniere aveva deciso di assumere un mood distaccato verso Irene e tale atteggiamento sfuggente si era rivelato una mossa azzeccata per riconciliarsi con l'ex capo commessa.

Irene potrebbe essere gelosa del rapporto tra Clara e Alfredo

Memore di questa vicenda intrisa di gelosia ed escamotage sentimentali, Alfredo potrebbe credere che la chiave per far breccia nel cuore di Cipriani risieda nel farsi desiderare dalla stessa, magari avvicinandosi all'amica Clara per stimolare un pizzico di gelosia in Irene.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Cipriani potrebbe iniziare a essere gelosa del tempo che Alfredo trascorre assieme a Clara, sebbene i due stiano vicini semplicemente per gli allenamenti in bicicletta che l'aiuto magazziniere fornirà gentilmente alla dipendente dell'atelier.

Qualora ciò dovesse concretizzarsi, i telespettatori potrebbero assistere al termine di questo tira e molla sentimentale tra Irene e Alfredo, con la ragazza che inizierebbe ad ammettere a se stessa che Perico le piace almeno un po'.