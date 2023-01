Can Yaman ospite a C'è posta per te il 7 gennaio 2023. Gli ascolti tv di questo sabato 7 gennaio vedono trionfare Maria De Filippi, al timone della nuova edizione del suo seguitissimo people show in onda su Canale 5.

Anche quest'anno, la conduttrice ha avuto la meglio nella gara ascolti battendo nettamente la concorrenza, rappresentata da Carlo Conti, al timone della nuova edizione di Tali e Quali, lo spin-off del suo varietà dedicato alle persone nip che imitano personaggi famosi del mondo della musica italiana ed internazionale.

C'è posta per te vola con Can Yaman: ascolti tv sabato 7 gennaio

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di questo sabato 7 gennaio 2023, segnala il boom di ascolti di C'è posta per te, il people show giunto alla sua ventiseiesima edizione di programmazione su Canale 5.

La prima puntata di quest'anno ha potuto contare sull'attesissima presenza in studio di Can Yaman, il divo turco protagonista della fiction "Viola come il mare", amatissimo dagli spettatori della rete ammiraglia Mediaset.

L'appuntamento d'esordio con il people show di Maria De Filippi è stato visto da una media di quasi 5 milioni di spettatori ed ha registrato uno share del 30,20%.

Numeri da record per Maria De Filippi che, ancora una volta, si conferma la regina indiscussa del sabato sera degli Italiani, toccando picchi che hanno sfiorato anche il muro del 40% durante la messa in onda.

Can Yaman torna a C'è posta per te ed è subito record: ascolti tv 7 gennaio

Un debutto eccellente per C'è posta per te, dovuto anche alla presenza di Can Yaman che come ogni anno, assicura grandi risultati dal punto di vista auditel alla trasmissione di Canale 5.

E così, con il 30% di share registrato questo sabato sera, Maria De Filippi ha battuto nettamente la concorrenza Rai, rappresentata da Tali e Quali.

Il varietà condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello nelle vesti di giudici, ha registrato una media di 3,2 milioni di spettatori, fermandosi ad uno share del 18,90%.

Più di 10 punti percentuali di differenza tra il people show di Canale 5 e il varietà del sabato sera di Rai 1 condotto e ideato da Carlo Conti.

Amadeus batte Striscia la notizia: ascolti tv sabato 7 gennaio

In access prime time, invece, vittoria per I Soliti Ignoti condotto da Amadeus: il game show di Rai 1 ha registrato una media di 4,2 milioni di spettatori toccando il 21,70% di share contro i 3,6 milioni che hanno seguito la puntata di Striscia la notizia su Canale 5, che ha totalizzato una media del 18,70%.

Nel preserale, invece, l'appuntamento con L'Eredità è stato seguito da una media di oltre 3,7 milioni nella seconda parte con uno share del 23,30% contro i quasi 3 milioni che hanno seguito la replica di Caduta Libera in onda su Canale 5.