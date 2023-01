Dopo la favola vissuta durante il loro matrimonio, Gülten e Çetin si ritroveranno ad affrontare una dura realtà nel prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Müjgan li caccerà via dalla piccola villa, quella che Yilmaz gli aveva donato come regalo di nozze: sarà l'unica cosa che Yilmaz lascerà in eredità alla dottoressa dopo la morte e la ragazza vorrà che a viverci sia la zia Behice, che verrà cacciata in malo modo dal ranch di Fekeli.

Demir scopre dei segreti su suo padre

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha troverà nell'ufficio di Demir una lettera, senza mittente, in cui una donna afferma con certezza che Adnan Yaman abbia avuto un altro figlio fuori dal matrimonio con Hünkar.

In questa lettera ci sarà anche la risposta di Adnan, che ammetterà con fermezza di non aver mai avuto un figlio, minacciando la donna che lo accusa di tale fatto.

All'inizio Züleyha non saprà se far leggere la lettera a Demir, ma alla fine gliela consegnerà e ovviamente rimarrà sotto shock.

Demir crede di essere vittima di un'estorsione

Demir non prenderà bene la situazione, ma grazie a Züleyha si calmerà e comincerà a ragionare sul da farsi. In primis dovrà scoprire chi gli ha lasciato quella lettera nell'ufficio. Per lui c'è un collegamento tra l'atto di vandalismo che ha visto come protagonista la tomba del padre e colui che si è intrufolato in ufficio per lasciargli questa lettera.

Demir crederà di essere vittima di un'estorsione: forse qualcuno vuole da lui solo del denaro, ma non ne sarà pienamente sicuro.

Almeno per il momento sia Demir che Züleyha decideranno di non raccontare nulla a nessuno in merito, soprattutto a Sevda, visto che è stata l'amante di Adnan. Nessuno dei due potrà immaginare che dietro a tutto questo ci sia lo zampino di Fikret, al momento solo Fekeli sa che Fikret ha distrutto la tomba di Adnan.

Il brutto gesto di Müjgan

Anche Müjgan dovrà affrontare dei problemi nella prossime puntate di Terra Amara. La zia Behice verrà cacciata via dal ranch di Fekeli in quanto si comporterà male con alcuni operai, quindi le dovrà trovare un altro posto dove vivere, e ad avere la peggio saranno Gülten e Çetin. I due neo sposi vivono nella piccola villa, era stato Yilmaz a donargli quella casa come regalo di nozze.

Müjgan, però, avrà bisogno di quella casa per la zia, così caccerà via Gülten e Çetin, e lo farà tirando fuori il lato peggiore di lei. Li manderà via perché quella casa è l'unica cosa che Yilmaz gli ha lasciato in eredità e ovviamente appartiene al piccolo Kerem Ali. Come reagirà Gülten davanti a questa richiesta di Müjgan? E come la prenderà Saniye, quando vedrà la giovane cognata costretta a fare le valigie e ad andarsene via.