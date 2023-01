La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano creato da Giannandrea Pecorelli, riguardo gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio, evidenziano che Palma (Valentina Tomada) e suo figlio Francesco (Christian Roberto) arriveranno d'improvviso al Bar Bottini. Trattandosi di amici di famiglia, Salvo (Emanuel Caserio) si sentirà in dovere di ospitarli in casa sua. Nel frattempo Clara (Elvira Camarrone) e Irene (Francesca Del Fa) dovranno fare i conti con un guaio domestico e, per risolverlo prontamente, le due coinquiline si rivolgeranno alla new entry Francesco che metterà a posto la situazione.

Quest'ultimo, grazie al consiglio datogli da Armando (Pietro Genuardi), inizierà a dare una mano al giovane Amato in Caffetteria. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che Irene, un po' come succederà alle altre Veneri, rimanga affascinata da Francesco e ciò darebbe il via ad un triangolo amoroso che coinvolgerebbe anche Alfredo (Gabriele Anagni).

Alfredo crederà di aver trovato il modo per conquistare Irene

L'attrazione di Alfredo nei riguardi di Irene non è nuova al pubblico dell'amata soap opera di Rai 1. Nella quinta stagione, difatti, Perico lavorava già in ciclofficina e aveva tentato invano di far breccia nel cuore di Cipriani.

Scenario molto simile a quello che i telespettatori si stanno gustando negli ultimi episodi del capitolo in essere dello sceneggiato.

Nella puntata della fiction daily che andrà in onda venerdì 6 gennaio, però, tra l'aiuto magazziniere e l'ex capo commessa ci sarà un riavvicinamento, dopo le gelosie legate all'artista Michele.

Riconciliazione che farà talmente tanto ben sperare Perico che quest'ultimo crederà di aver trovato la chiave per conquistare finalmente Irene.

Possibile triangolo amoroso tra Irene, Francesco e Alfredo

Francesco, il figlio di Palma, irromperà d'improvviso tra i personaggi de Il Paradiso delle Signore 7 e, in quanto amico di famiglia degli Amato, andrà a vivere proprio a casa di Agnese (Antonella Attili).

Il fascino di Francesco non passerà inosservato alle Veneri e due di loro, come anticipato, chiederanno il suo aiuto per risolvere una grana in casa, ovvero Clara e Irene.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Cipriani potrebbe prendere una sbandata per il figlio di Palma e ciò, oltre a suscitare una probabile pressante gelosia in Alfredo, darebbe il via a un triangolo amoroso tra i tre giovani.