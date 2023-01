Nikita Pelizon è stata nuovamente criticata dai suoi compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 7. Nella notte tra giovedì 12 gennaio e venerdì 13, Wilma Goich, parlando con Sarah Altobello e Oriana Marzoli, ha sostenuto che la modella triestina abbia "gli occhi cattivi" perché frequenterebbe persone poco raccomandabili. La critica è scaturita da un consiglio ricevuto dalla cantante: Nikita avrebbe invitato Wilma ad andare da un medium per mettersi in contatto con la figlia scomparsa prematuramente.

La stoccata di Goich

Nella tarda serata del 12 gennaio, Wilma Goich si è ritrovata a parlare con Sarah e Oriana.

A un certo punto la cantante si è sfogata tirando in ballo Nikita: "Ha gli occhi cattivi e lei lo sa perché frequenta delle persone che fanno certe cose". A quel punto la 77enne ha spiegato che due giorni prima la modella triestina l'ha invitata ad andare da un medium in modo da mettersi in contatto con la figlia scomparsa. Wilma ha precisato di avere subito detto di no alla proposta della coinquilina: "Le ho detto che non lo farei perché non ci credo".

Il consiglio di Nikita

Goich ha espresso il suo parere sui medium, spiegando di non credere affatto che riescono a mettere in contatto anime di defunti con persone ancora in vita. Inoltre ha sostenuto che lei tutte le sere dice tre preghiere: una per la figlia, una per la mamma e una per un amico scomparso da poco.

Spiazzata per la proposta ricevuta dalla modella, Goich ha sostenuto che non si fida della gente che frequenta i medium. Infine ha lanciato una nuova stoccata alla coinquilina: "Bisogna diffidare da queste persone. Non mi piace, non ha gli occhi buoni".

Wilma e Sarah su Nikita:

"Bisogna diffidare da persone così, non ha gli occhi buoni. Fa tanto la moralista."

Ma tacete e vergognatevi.#gfvip #donnalisi #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/53KsQbzzsP — andreadenvermyheart (@and_denmyheart) January 13, 2023

Sarah Altobello rincara la dose su Pelizon: 'Non mi piace questo sguardo'

A fare eco alla riflessione della 77enne, ci ha pensato Sarah Altobello.

La concorrente ha spiegato che anche lei non trova Nikita una persona limpida: "Ti vuole mandare da questa gente capito?". Secondo la showgirl pugliese, Nikita vuole passare per moralista ma non lo è affatto. Inoltre la gieffina ha confidato di provare disagio tutte le volte che i suoi occhi si incrociano con quelli di Pelizon: "Non mi piace questo sguardo".

In merito allo screzio avuto con la modella nelle precedenti settimane, Sarah ha riferito di averla anche perdonata ma la sua sensazione è quella di non fidarsi di Nikita.

La reazione di alcuni utenti del web

Le frasi di Wilma Goich su Nikita Pelizon non sono passate inosservate ai telespettatori del Grande Fratello Vip 7.

Su Twitter, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore della modella triestina: "Vergogna". Un altro fan del programma ha sbottato: "Fuori".

Infine c'è chi ha ironizzato: "Sì perché gli occhi di Sarah e Wilma sono buoni...".