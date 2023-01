Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 e le sorprese saranno molte per i telespettatori di Rai 1 che assisteranno all'addio tra Ludovica e Marcello e tra Vittorio e Matilde. Ci sarà anche l'arrivo di Palma e di suo figlio Francesco che movimenteranno la vita di Salvatore, mentre Ezio avrà degli screzi con Veronica, decisa a lavorare al grande magazzino. Tra Colombo e Gloria, invece, l'intesa crescerà loro malgrado.

Ezio e Gloria ancora complici: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 9 al 13 gennaio spiegano che le preoccupazioni di Ezio per il futuro economico della famiglia spingeranno Veronica a cercare un lavoro.

A questo proposito, Gemma si darà da fare per aiutare sua madre e parlerà a Roberto della sua situazione. La signorina Zanatta sarà felice di comunicare a sua madre che presto potrebbe lavorare al grande magazzino di Vittorio, ma quando sarà assunta Ezio non sarà affatto felice. La reazione negativa del signor Colombo spingerà la donna a rinunciare al suo nuovo lavoro, ma poi Ezio capirà di aver esagerato e le chiederà di tornare al Paradiso. Nel frattempo, l'intesa da Gloria e suo marito continuerà ad essere sempre più evidente.

Vittorio dirà addio a Matilde: anticipazioni settimana dal 9 al 13 gennaio

Le puntate de Il Paradiso delle signore 7 per la settimana dal 9 al 13 gennaio vedranno tra i protagonisti anche Tancredi che tornerà a Milano con la proposta di una nuova vita per Matilde.

La donna non potrà restare indifferente di fronte alla buona volontà di suo marito e deciderà di dargli una seconda possibilità, ma prima dovrà dire addio a Vittorio con uno struggente saluto. Per Conti tutto questo si ripercuoterà nel lavoro, perché stare a contatto con la donna che ha perso per lui sarà molto difficile. A risolvere la situazione potrebbe essere inaspettatamente Adelaide che penserà ad un piano per aiutare Matilde e Vittorio a chiarire la loro situazione.

Marcello prenderà a pugni Ferdinando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che sarà una settimana molto ricca quella dal 9 al 13 gennaio e in caffetteria da Salvatore si presenterà Palma Rizzo, una vecchia conoscenza di Amato, che sarà in compagnia di suo figlio Francesco. La donna sarà accolta dal barista in casa sua, mentre Salvatore andrà a stare momentaneamente da Armando.

Francesco, invece, desterà la curiosità delle veneri e Irene e Clara chiederanno il suo aiuto per un guasto in casa. Il nuovo arrivato non esiterà a risolvere il problema delle ragazze e su consiglio di Armando inizierà a dare una mano anche a Salvatore in caffetteria. I riflettori saranno puntati anche su Marcello che durante una serata al Circolo sarà provocato da Torrebruna e non esiterà a prenderlo a pugni. Dopo questo episodio, Adelaide suggerirà a Marcello di rimediare chiedendo scusa a Ferdinando, mentre Ludovica deciderà di chiudere per sempre con il suo ex fidanzato e ufficializzare la sua relazione con Torrebruna.