i telespettatori festeggiano la bella notizia della soap Il paradiso delle signore: Vittorio resta al grande magazzino, nonostante abbia ricevuto una proposta lavorativa importante. Conti, negli episodi in prima visione assoluta che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio, sarà però molto preoccupato per Marco rientrato a Milano senza Stefania e in lite con il fratello Tancredi. Umberto e Ferdinando continuano a tramare contro Barbieri che, nel frattempo, ha incassato un'ingente somma di denaro, diventando ricco. Il commendatore sceglierà il silenzio con Flora, continuando a mentire sui suoi piani.

Nel frattempo Marcello e Adelaide saranno travolti dall'amore e la loro notte di passione non sarà esente da conseguenze.

Il paradiso delle signore puntate al 3 febbraio: Stefania e Marco in crisi

Nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore l'atteggiamento di Marco sarà alquanto sospetto, così come l'assenza di Stefania, che lo seguirebbe fino in capo al mondo. Risulta davvero strano che non sia al suo fianco a Milano. Matilde e Vittorio capiscono immediatamente che c'è qualcosa che non va e il giovane Sant'Erasmo non lo nega: il problema è proprio Stefania.

Dopo la cena di fidanzamento di Flora e Umberto e di Ludovica e Ferdinando, la gelosia assale sia Marcello che Adelaide. Poco importa, dopo la loro notte di passione che cambierà le carte in tavola.

Il paradiso delle signore trame al 3 febbraio: Vittorio resta al grande magazzino

Da qualche tempo, circola in rete un'indiscrezione che vedrebbe Alessandro Tersigni abbandonare Il Paradiso delle signore. La preoccupazione dei fan si è concretizzata dopo la proposta di lavoro che Conti ha ricevuto e che l'avrebbe portato a Bologna.

Vittorio non lascerà Il Paradiso, ma non si esclude che possa uscire dal cast per qualche tempo per altri impegni lavorativi. Comunque, sia, nessun addio, almeno per ora. Nelle prossime puntate della soap, Conti sarà triste per Matilde, ormai certo di averla persa per sempre.

Il paradiso delle signore episodi al 3 febbraio: le bugie di Umberto Guarnieri

Infine, le anticipazioni de Il paradiso delle signore delle puntate che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio si Rai 1 vedono Umberto e Ferdinando complottare sulla vendita di Palazzo Andreani. Il commendatore ha preso di mira Marcello, e non solo per una questione di affari.

Tuttavia, Umberto tiene nascoste le sue intenzioni a Flora, all'oscuro di ciò che il suo promesso sposo ha intenzione di combinare per mettere fuori gioco Conti e il grande magazzino, oltre che vendicarsi di Adelaide e Marcello, che ora sono uniti da una passione travolgente.