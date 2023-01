Continua ad appassionare Il Paradiso delle Signore con le puntate in prima visione assoluta su Rai 1. La situazione è piuttosto complicata, con Marcello pronto a partire per l'Australia e Vittorio deciso a dare l'addio al grande magazzino dopo aver ricevuto un'allettante proposta lavorativa da parte di una casa automobilistica. Tuttavia, le sorprese non sono finite qui. Una telefonata inattesa annuncia il ritorno di Marco a Milano, ma per quale esatto motivo?

Intanto, Veronica proverà a cambiare strategia con Gloria, cercando di diventare sua amica.

Attenzione anche a Francesco che, non certo a caso, fermerà sul più bello il primo romantico bacio tra Vito e Maria.

Il Paradiso, trame 20/01: la decisione di Marcello

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Marcello non ha accettato il fatto di aver perso Ludovica e nemmeno che Adelaide abbia deciso di vendere Palazzo Andreani. La contessa ha saputo però fare la mossa giusta, proponendo a Barbieri una grossa quota sull'affare. Visti i nuovi sviluppi, Marcello abbandona l'idea di partire per l'Australia, comunicandolo ai suoi amici.

Nel frattempo, Armando deve stare molto attento a non far capire a Don Saverio che ha appena visto Clara e Alfredo andare via in bicicletta.

Il Paradiso, puntata del 20/01: una cena imbarazzante per Veronica e Gloria

Gloria ed Ezio sono sempre più vicini e Veronica non può fingere di non accettare la realtà. Convinta dalla figlia Gemma, la povera Zanatta accetta di cambiare atteggiamento nei confronti di Gloria, che deve cercare di portare dalla sua parte.

E così, come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, ecco che Veronica e Gemma invitano la bella Moreau a cena, anche se la serata passerà tra finti sorrisi e un grande imbarazzo.

Il Paradiso, spoiler 20 gennaio: il ritorno di Marco a Milano

Nella stessa serata, succederà qualcosa di inaspettato. Come svelano gli spoiler Il Paradiso delle Signore, Marco telefonerà per annunciare il suo ritorno, ma senza menzionare Stefania. Ci si chiede perché il giovane abbia deciso di rientrare all'improvviso in città e, soprattutto, perché non ci sia la fidanzata al suo fianco.

Nel frattempo, Vito sta per coronare il suo sogno: dopo una serata romantica, ecco che Maria è pronta a baciarlo sotto le stelle. Proprio sul più bello, l'arrivo di Francesco rovinerà quel magico momento. Pare proprio che il ragazzo non sia giunto a caso, forse si è preso una cotta per la bella Puglisi e vuole mettere fuori gioco Lamantia? Ricordiamo che tutte le puntate Il Paradiso possono essere riviste in replica dopo la messa in onda su Rai 1 accedendo al portale RaiPlay.