Su Rai Uno prosegue il consueto appuntamento con le travolgenti vicende della soap opera italiana Il Paradiso delle signore. Nella puntata che i telespettatori avranno modo di vedere il 19 gennaio 2023, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) continuerà a essere al centro della scena. Il ragazzo avrà dei dubbi sulla sua partenza, a seguito di un confronto con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) favorito dal capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 19 gennaio: Marcello non è più sicuro di voler partire

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nell’ottantaquattresimo episodio che andrà in onda giovedì 19 gennaio, raccontano che Marcello dopo aver incontrato Adelaide non sarà più convinto di volersi trasferire in Australia.

Intanto Maria (Chiara Russo) avrà un’idea brillante per la collezione di abiti da sposa de Il Paradiso: prima di fare la sua proposta però, la ricamatrice siciliana sarà consapevole di aver bisogno di trovare maggiore ispirazione.

Nel frattempo Matilde (Chiara Baschetti) sarà alle prese con una consegna problematica: la donna dopo aver rifiutato l’aiuto del marito Tancredi (Flavio Parenti), opterà per una soluzione più vicina allo stile del suo direttore Vittorio (Alessandro Tersigni).

Francesco viene assunto in Caffetteria, Barbieri accetta la proposta di Adelaide

Il nuovo personaggio Francesco (Cristian Roberto) riuscirà nel suo intento, dato che si farà assumere in Caffetteria da Salvatore (Emanuel Caserio) dopo essersi conquistato la fiducia dello stesso.

In seguito i Colombo festeggeranno, non appena Ezio (Massimo Poggio) acquisterà il capannone in cui potrà avviare finalmente la sua attività.

Infine Barbieri prenderà la sua decisione definitiva, dato che accetterà l’offerta di ricevere una quota sulla vendita di Palazzo Andreani da parte della contessa di Sant’Erasmo.

Riassunto puntata del 18/01: Vittorio dice addio al Paradiso

Nella puntata del 18 gennaio, invece Clara (Elvira Camarrone) sarà grata ad Alfredo (Gabriele Anagni), per gli allenamenti con la bicicletta all’oscuro di Don Saverio (Andrea Lolli).

Intanto Marcello sarà sempre più deciso a lasciare Milano per trasferirsi in Australia: Armando per far cambiare idea al ragazzo vorrà contare sull’intervento di Adelaide. Nel contempo Ludovica (Giulia Arena) vorrà avere un faccia a faccia con il suo ex, invece la complicità tra Ezio e Gloria (Lara Komar) non passerà inosservata a Veronica (Valentina Bartolo). Vittorio invece a sorpresa lascerà Il Paradiso, per aver accettato un nuovo lavoro.