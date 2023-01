La soap Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare i telespettatori, come sempre, grazie a risvolti inaspettati e sorprendenti colpi di scena. Alcuni di questi riguarderanno Marcello Barbieri, un giovane dal passato turbolento che ha cambiato vita, prima come barista nella caffetteria di Salvo, poi come stimato uomo d'affari. In campo sentimentale, l'ex galeotto sta cercando di riconquistare l'ex fidanzata Ludovica. Stando alle anticipazioni, tuttavia, sorgeranno alcune "complicazioni" che lo vedranno diviso tra l'amore per l'ereditiera Brancia e l'attrazione per la più matura Adelaide.

Lo ha rivelato Pietro Masotti (il volto di Marcello) in due recenti interviste in cui ha parlato di una "passione travolgente" proprio con la contessa di Sant'Erasmo.

Pietro Masotti de Il Paradiso delle signore anticipa: 'Marcello diventerà ricco'

Le trame de Il Paradiso delle signore 7 in onda nelle prossime settimane saranno caratterizzate da colpi di scena che coinvolgeranno alcuni personaggi e terranno alta l'attenzione del pubblico. A distanza di oltre tre mesi dall'inizio della settima stagione alcuni di questi si sono evoluti e hanno dato una svolta alle loro vite, sia in campo professionale che in ambito sentimentale. Marcello Barbieri è uno di questi, attualmente coinvolto in un affare importante che gli cambierà la vita.

L'interprete del personaggio, Pietro Masotti, lo ha svelato in una recente intervista rilasciata al settimanale NuovoTv. L'attore ha rivelato: "Marcello avrà una svolta professionale che lo farà diventare ricco e lo porterà in alto". Dunque, il suo obiettivo sarà sempre quello di riconquistare Ludovica, ma senza trascurare l'ambito lavorativo.

Adelaide avrà in tutto ciò un ruolo fondamentale nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7. Tuttavia, la complicità tra il giovane e la nobildonna potrebbe presto diventare qualcosa di più profondo.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7, Masotti: 'Tra Marcello e Adelaide potrebbe esserci una passione travolgente'

Nel corso dell'intervista rilasciata a NuovoTv Pietro Masotti ha parlato del rapporto tra Marcello e Adelaide.

L'attore ha spiegato che il suo personaggio prova nei confronti della Contessa di Sant'Erasmo stima e simpatia, ma anche una certa attrazione, visibilmente reciproca. Dunque, ci sarà un avvicinamento più intimo tra i due? A tal proposito, Masotti ha dichiarato: "È una storia che potrebbe divampare e diventare una passione travolgente, se solo entrambi non fossero già coinvolti da altre persone". L'interprete pugliese, però, ha lasciato aperta una porta su una possibile relazione tra Marcello e la nobildonna. Prima della fine dell'anno l'attore è stato ospite del contenitore condotto da Simone Lijoi e ha parlato dei "Barberasmo", ossia dei fan della coppia. Stando alle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista, Masotti ha anticipato: "Non c'è stato ancora niente però...", facendo pensare a qualcosa di più di una bella amicizia.