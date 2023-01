Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, in onda nel corso del mese di gennaio su Rai 1, saranno incentrate sul ritorno in scena di Marco Di Sant'Erasmo.

Il nipote della contessa aveva scelto di abbandonare Milano per iniziare un nuovo percorso professionale in America insieme alla sua amata Stefania, ma tale trasferimento non durerà a lungo.

Marco tornerà a Milano e nei prossimi episodi della soap opera non si esclude che possa agire contro suo fratello Tancredi, al punto da metterlo nei guai con la moglie.

Marco annuncia il suo ritorno: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Marco annuncerà ai familiari la notizia del suo ritorno in città.

A distanza di poche settimane dall'uscita di scena con Stefania, per trasferirsi stabilmente in America, il nipote della contessa sarà già pronto a tornare in città.

Una presenza che non passerà inosservata, dato che Marco tornerà da solo: al telefono non annuncerà il ritorno della sua fidanzata Stefania, la quale potrebbe restare tranquillamente in America e portare avanti la sua nuova vita.

Marco torna senza Stefania nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Per quale motivo Marco verrà a Milano?

Al momento i dettagli ufficiali di questo ritorno in scena non si conoscono ma, dato l'arrivo di Tancredi avvenuto nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, non si esclude che Marco possa rimettere piede in città per affrontare suo fratello.

Tra i due non corre buon sangue e prima che Marco si trasferisse stabilmente a Milano aveva litigato col fratello per questioni legate all'eredità di famiglia.

Il clima tra i due non è dei migliori, al punto che Tancredi ha cercato in tutti i modi di ostacolare la carriera di suo fratello, mettendogli i bastoni tra le ruote per la pubblicazione del discusso pezzo sulla tragedia del Vajont, che causò non pochi problemi al giornalista.

Marco potrebbe mettere nei guai Tancredi nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Di conseguenza Marco potrebbe ritornare in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 per risolvere quei conti lasciati in sospeso con suo fratello e non si esclude che possa metterlo nei guai.

Perché Marco conosce bene la spietatezza del fratello e potrebbe essere proprio lui a mettere in guardia Matilde dai rischia che sta correndo.

La donna ha scelto di concedergli una seconda chance e di accantonare la sua frequentazione con Vittorio per riprendere in mano le redini del suo matrimonio.

Peccato che Tancredi abbia un solo obiettivo: riportare la moglie a Torino e allontanarla da Milano. Riuscirà Marco a far aprire gli occhi a Matilde?