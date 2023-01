Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Züleyha e Yilmaz, dopo un primo tentativo di fuga fallito per colpa di qualcuno che ha spifferato tutto a Demir non si arrenderanno. I due, dopo aver fatto addormentare con una tisana tutti i presenti al ranch, scapperanno con la loro macchina e i bambini. Il destino però sarà avverso. Demir, forse immune al sonnifero, si sveglierà nel cuore della notte e e darà l'allarme. A quel punto, ecco che Mujgan rovinerà per sempre il sogno della sua rivale in amore, tradendola nel peggiore dei modi.

Terra Amara prossime puntate: Zuleyha e Yilmaz scappano con i loro figli

In un primo momento, nelle trame di Terra Amara Hunkar aveva aiutato Zuleyha e Yilmaz a scappare ma Demir era riuscito a rintracciarli, fermandoli con la sua macchina e riportando la moglie a casa. La coppia, tuttavia, non si arrende e progetta un nuovo piano per andare lontano e vivere felici. La notte della fuga di Yilmaz e Züleyha è arrivata e ora sanno cosa fare. Al ranch, Zuleyha prepara delle tisane da offrire a tutti i presenti, nelle quali mette un forte sonnifero.

In poco tempo, tutti sprofondano in un sonno profondo. E' il momento perfetto per prendere le valigie e raggiungere all'esterno Yilmaz e il piccolo Kerem Ali.

Anticipazioni Terra Amara: Demir si sveglia nel cuore della notte

Purtroppo, il sonnifero non è stato abbastanza potente per Demir, che si sveglia di soprassalto nel cuore della notte. Subito, si accorge di quanto successo: dove è finita Zuleyha e Karem Ali? Ignari di ciò che sta accadendo al ranch, Altun e Yilmaz corrono verso la felicità, sognando il loro futuro felice in Germania.

Ma ecco che, come svelano le anticipazioni di Terra Amara Mujgan sarà pronta a vendicarsi nel peggiore dei modi, distruggendo il sogno della povera Zuleyha.

Terra Amara nuovi episodi: Mujgan fa arrestare Zuleyha e Yilmaz

Che cosa farà Mujgan, accecata dall'odio? Stando alle anticipazioni di Terra Amara, non perde tempo per avvisare la polizia, denunciando i due fuggitivi e il rapimento dei bambini.

I poliziotti non ci mettono molto a rintracciare Zuleyha e Yilmaz, che finiscono davanti al pubblico ministero. Erroneamente, la coppia crede che sia stato Demir a denunciarli e Yilmaz è pronto a porre fine alla sua vita.

Demir arriva alla stazione di polizia e riporta a casa Zuleyha e i bimbi, ma stranamente non sembra essere arrabbiato. Il suo atteggiamento spiazzerà Altun, abituata al carattere iracondo del marito. Che cosa sta succedendo veramente? Una volta arrivati alla villa, Demir informa Züleyha che i bambini dormiranno con lui quella notte. Con le lacrime agli occhi, Altun andrà a letto ma continuerà a ripensare alla strana e inspiegabile freddezza di Demir.