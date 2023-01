Nella puntata della soap opera Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa su Rai 1 nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio ci sarà un colpo di scena inaspettato che riguarderà Vittorio Conti. A tal proposito, il direttore dell'atelier deciderà di cambiare lavoro e di accettare un impiego in una casa automobilistica.

Nel frattempo Veronica noterà la complicità fra Ezio e Gloria e sarà assalita dai dubbi, mentre Marcello non cambierà idea e sarà intenzionato a trasferirsi in Australia. Irene, intanto, sarà colpita da un momento di vicinanza fra don Saverio e Alfredo.

Il Paradiso, anticipazioni 18 gennaio: Vittorio Conti pare pronto a cambiare lavoro

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 18 gennaio, il direttore del magazzino Conti prenderà una decisione professionale improvvisa e inattesa.

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Vittorio deciderà di accettare la nuova proposta di lavoro in una casa automobilistica, una situazione che - se dovesse essere confermata - sancirebbe inevitabilmente il suo addio all'atelier milanese.

Il Paradiso delle signore, trama 18 gennaio: Veronica nota la complicità fra Ezio e Gloria

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 18 gennaio, verranno trattate anche le vicende della famiglia Colombo.

Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Veronica si accorgerà della complicità fra Ezio e Gloria e, quindi, verrà assalita da nuovi dubbi.

Attualmente non è trapelato nessun indizio su quello che vedrà di preciso Veronica, né su cosa deciderà di fare dopo aver notato che il suo compagno è ancora in forte sintonia con la propria ex.

Anticipazioni dell'episodio del 18 gennaio: Marcello Barbieri vuole trasferirsi in Australia

Marcello, invece, continuerà a non volere cambiare idea, riguardo all'idea di trasferirsi in Australia. Armando, quindi, per dissuadere Barbieri, deciderà di coinvolgere Adelaide. Al momento, non è chiaro se la contessa riuscirà a fare cambiare idea al suo braccio destro.

L'unica cosa certa, attualmente, è che anche Ludovica Brancia di Montalto verrà a sapere le intenzioni del suo ex fidanzato e cercherà di confrontarsi con lui.

Irene assisterà a un momento di vicinanza fra Alfredo e don Saverio e ne rimarrà piacevolmente colpita, infine Clara non saprà come ringraziare Alfredo per l'aiuto che le sta dando con gli allenamenti in bicicletta.