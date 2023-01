Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera, in merito agli episodi dal 16 al 20 gennaio, svelano che Veronica riprenderà a lavorare in boutique e al contempo Palma si metterà alla ricerca di un impiego. Matilde, intanto, sceglierà di riconciliarsi con Vittorio, mentre Marcello sarà a un passo dal trasferirsi in Australia. Irene noterà la vicinanza tra Don Saverio e Alfredo, e ne rimarrà colpita, mentre Vittorio deciderà di accettare una proposta professionale presso una casa automobilistica.

Francesco sarà assunto al Bar Bottini, nel frattempo Barbieri cambierà idea e non vorrà più andare in Australia. Armando, infine, coprirà Clara e Alfredo con Don Saverio, mentre Marco sarà in procinto di tornare a Milano.

Palma sarà alla ricerca di un lavoro

Se da un lato Veronica tornerà a lavorare al Paradiso, dall'altro lato Palma sarà alla ricerca di un impiego. Don Saverio proverà a ostacolare la proposta di Alfredo di iscrivere Clara a una gara ciclistica importante, mentre Vittorio vincerà un premio grazie alla campagna promozionale della nuova collezione.

Marcello sarà col cuore a pezzi dopo aver appreso che Ludovica si è fidanzata ufficialmente Ferdinando, nel frattempo quest'ultimo e Umberto festeggeranno il successo affaristico legato a Palazzo Andreani.

Matilde, seguendo il consiglio della contessa, deciderà di riconciliarsi con Vittorio, mentre Francesco sarà oltremodo intenzionato a far una buona impressione su Salvatore.

Il giovane Amato, però, confesserà ad Armando di essere amareggiato sapendo che Marcello è in procinto di partire per l'Australia.

Alfredo darà lezioni private a Clara all'insaputa del parroco di quartiere.

Irene, invece, rimarrà piacevolmente colpita notando un momento di vicinanza tra Perico e Don Saverio, mentre Ludovica vorrà avere uno scambio di vedute con Marcello.

Marco sarà in procinto di tornare a Milano

Marcello, dopo aver parlato con Adelaide, non sarà più così sicuro di andare in Australia, nel frattempo Maria sarà in cerca d'ispirazione per creare dei nuovi abiti da sposa.

Frigerio sarà alle prese con una consegna dai tratti problematici, ma nonostante ciò rifiuterà l'aiuto del marito.

Francesco verrà assunto in Caffetteria, mentre Marcello deciderà di accettare una quota di Adelaide in merito alla vendita di Palazzo Andreani anziché trasferirsi in Australia.

Tancredi sarà parecchio geloso assistendo a una chiamata tra la moglie e Conti, nel frattempo Armando coprirà Clara e Alfredo con Don Saverio.

Veronica inviterà Gloria a cena a casa Colombo, mentre Marco sarà in procinto di tornare nel capoluogo lombardo.

Francesco, infine, interromperà l'ambito bacio tra Vito e Maria.