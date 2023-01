Da non perdere le puntate Il Paradiso delle Signore di gennaio che andranno in onda nell'ultima settimana di gennaio. Segreti e bugie verranno a galla, ma anche nuovi misteri che riguardano la famiglia Rizzo. Del resto, fin dal loro arrivo, Palma e Francesco non hanno per niente convinto i telespettatori. Se è vero che hanno perso tutto per colpa della tragedia del Vajont, che cosa hanno fatto in tutto questo tempo? E perché Palma desidera così ardentemente di trasferirsi in maniera definitiva a casa Amato, insieme a Salvo, Agnese e Armando? Qualcosa non torna.

La trama si infittisce ulteriormente dopo che Palma riceverà la visita di una vecchina che le dirà di scrivere una lettera misteriosa. Nel frattempo, a proposito di misteri, Vito sarà finalmente pronto a svelare a Maria ciò che nasconde nel suo passato.

Il Paradiso delle signore: Agnese sta per tornare

In una recente intervista, Antonella Attili ha confermato il suo rientro al Paradiso delle signore, anche se non ha specificato quando. Tuttavia, la signora Amato è a conoscenza dell'arrivo di Palma e Francesco e del fatto che si siano trasferiti a casa sua. Salvatore non è affatto d'accordo, ma per non movimentare le acque ha accettato di ospitarli, andando a vivere temporaneamente da Armando.

Nelle prossime puntate, Francesco verrà assunto in caffetteria e Salvo avrà modo di osservarlo da vicino. Nonostante il giovane Rizzo faccia di tutto per guadagnare la sua fiducia, Salvatore sarà certo che nasconda qualcosa.

Il Paradiso delle signore anticipazioni di gennaio: Maria scopre il passato di Vito

Finalmente, sappiamo che nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 gennaio 2023 Vito si deciderà a svelare ciò che nasconde nel suo passato.

Di lui si sa solo che ha chiesto al signor Puglisi di sposare Maria, ma una grande parte dei suoi trascorsi è ancora ignota ai telespettatori, che ben si ricorderanno la strana telefonata che fece i primi giorni in cui arrivò a Milano.

Irene farà in modo che Vito e Maria stiano da soli e il suo piano funzionerà, visto che arriverà il tanto atteso bacio.

La giovane Puglisi sarà al settimo cielo, dopo la cocente delusione di Rocco. Peccato che non sappia cosa nasconda Lamantia. Vito, dopo essersi confidato con Alfredo, prenderà coraggio e deciderà di raccontare alla bella Puglisi il suo segreto.

Il Paradiso delle signore prossime puntate: Palma al centro di un mistero

Ci sarà spazio anche per approfondire la storia di Palma e Francesco nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. In particolare, la signora Rizzo verrà turbata dalla visita inaspettata di una vecchietta, che si presenterà come la nonna di Elvira. L'anziana donna pregherà Palma di scrivere una lettera misteriosa, ma indirizzata a chi e perché proprio scritta da lei? Non resta che aspettare i nuovi episodi per scoprirlo.