La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, riguardo alla puntata che andrà in onda giovedì 26 gennaio, svelano che Carlos inviterà Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) alla festa al Circolo in onore del fidanzamento a quattro che coinvolge Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco), Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Maria Puglisi (Chiara Russo), invece, penserà bene di consigliare a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) di scusarsi con Clara Boscolo (Elvira Camarrone) per essersi impicciata degli affari suoi. Nel frattempo la nonna di Elvira Gallo chiederà inaspettatamente a Palma Rizzo di scriverle una lettera dal contenuto misterioso. Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti), in ultimo, farà presente al commendatore di avere urgenza di attuare il piano che ha in mente che far allontanare Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Vito confiderà ad Alfredo di aver baciato Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, per l'episodio che andrà in onda giovedì 26 gennaio, evidenziano che Carlos invierà a Gemma un invito per presenziare alla festa di fidanzamento tra le coppie formate da Ferdinando e Ludovica, e Umberto e Flora.

Maria, notando la pregressa invadenza di Irene, le consiglierà di cospargersi il capo di cenere con Clara per essersi impicciata degli affari suoi.

Vito Lamantia (Elia Tedesco), invece, rivelerà ad Alfredo Perico (Gabriele Anagni) di aver baciato la sarta compaesana.

La nonna di Elvira darà a Palma una lettera dal contenuto misterioso

Gli spoiler della fiction daily di Rai 1, in merito alla puntata che sarà trasmessa giovedì 26 gennaio, anticipano che alla porta di casa Amato busserà la nonna di Elvira, che chiederà a Palma di scrivere per lei una lettera dal contenuto misterioso.

Marcello Barbieri (Pietro Masotti), notando la Contessa Adelaide (Vanessa Gravina) in difficoltà, le proporrà di partire insieme per un viaggio.

D'altro canto il Commendatore Umberto sarà al settimo cielo sia per aver acquistato Palazzo Andreani, che per aver soffiato l'immobile alla società William.

Tancredi, celato alleato del banchiere in tale affare, dirà a Guarnieri di avere una certa urgenza di mettere in atto il piano per far allontanare Matilde e Vittorio.