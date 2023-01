Continua a far discutere quanto accaduto nella notte di Capodanno all'interno della casetta di Amici di Maria. Dalla registrazione di mercoledì 11 gennaio, è emerso che la produzione avrebbe preso seri provvedimenti nei confronti di sei allievi: tra questi ci sarebbe anche Valeria Mancini. In queste ore, la neo allieva eliminata si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: la cantante ha detto che non meritava il provvedimento, poiché il suo coinvolgimento nel "grave episodio" era marginale.

Che cos'è accaduto?

Stando alle anticipazioni di Amici di Maria (registrazione effettuata mercoledì 11 gennaio, ma la puntata verrà trasmessa domenica 15 gennaio), sei allievi avrebbero ricevuto un provvedimento disciplinare: Maddalena, NDG, Wax, Tommy Dali, Samu e Valeria Mancini.

In varie occasioni Maria De Filippi avrebbe evitato di menzionare il fatto gravissimo accaduto a Capodanno, per rispetto degli allievi e dei telespettatori. A quanto pare il provvedimento sarebbe stato preso solamente il 6 gennaio, data in cui la produzione del talent show sarebbe venuta a conoscenza dell'episodio.

Valeria ha rotto il silenzio

I professori in accordo con la produzione avrebbe deciso di mandare i sei allievi in sfida immediata. Tranne Tommy Dali (eliminato direttamente per mano del suo professore, a causa dei ripetuti rimproveri), Valeria Mancini sarebbe la seconda eliminata.

Valeria ha detto di non meritare il provvedimento. La cantante ha rotto il silenzio in una conversazione privata.

Nello specifico la ragazza si sarebbe dissociata da quanto accaduto a Capodanno in casetta: "Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione, non doveva essere per me quel provvedimento". Infine la neo eliminata dalla scuola più famosa d'Italia avrebbe aggiunto: "Non me lo meritavo".

Per motivi di privacy non è stato possibile pubblicare i messaggi tra la cantante e l'utente.

Tuttavia, chi ha avuto la possibilità di vedere la conversazione ha affermato che il profilo è proprio quello dell'ex concorrente del talent show.

NDG: la sorella smentisce le teorie del web

Cosa sia accaduto a Capodanno nella casa di Amici di Maria non è stato reso. Non è dato sapere se dopo la puntata di domenica 15 gennaio, il fatto verrà reso noto.

Tuttavia, sui social alcuni utenti avevano fatto delle ipotesi. Tra le più accreditate era uscita quella relativa ad un mix di alcol noce moscata (se assunta in quantità potrebbe provocare allucinazioni).

La sorella di NDG in una serie di commenti ha smentito le teorie del web. La diretta interessata ha chiesto a chi ha messo in giro tale fake news di metterci la faccia. Inoltre ha commentato: "Ma di cosa parlate se non sapete le cose con certezza?". Infine la sorella di NDG ha sostenuto di aver letto cose spaventose sui social.