Sabato 7 gennaio riparte l'appuntamento con C'è Posta per te 2023, il people show di Maria De Filippi e per l'occasione sarà ospite in studio Can Yaman.

Il divo turco, che ha fatto perdere la testa a milioni di spettatori italiani, sarà il super ospite di questa prima puntata del people show e farà una sorpresa speciale a una fan.

La prima puntata di C'è posta per te 2023 con ospite Can Yaman

Dopo giorni di indiscrezioni sugli ospiti della prima puntata di C'è posta per te, in onda sabato 7 gennaio su Canale 5, è arrivata la conferma ufficiale sugli ospiti che parteciperanno al debutto di questa nuova edizione del people show Mediaset.

Maria De Filippi aprirà la stagione assieme a Can Yaman, l'attore turco che ha stregato il pubblico di Canale 5 grazie alle sue soap di successo e alla fiction Viola come il mare, campione di ascolti nella prima serata autunnale della rete ammiraglia.

Un ritorno particolarmente atteso dal pubblico e che anche questa volta promette ottimi ascolti alla trasmissione, proprio come è già accaduto negli anni precedenti con le varie ospitate del divo turco, che hanno permesso al people show di toccare picchi del 35% di share.

L'atteso ritorno di Can Yaman a C'è posta per te del 7 gennaio 2023 (Foto)

Can Yaman non sarà l'unico ospite di sabato 7 gennaio, dato che nel corso della prima puntata di C'è posta per te 2023 ci sarà spazio anche per la presenza dello chef Antonino Cannavacciuolo, attualmente tornato sul piccolo schermo con la nuova edizione di Masterchef trasmesso sui canali Sky.

Ma a chi farà la sorpresa Can Yaman nel corso di questa nuova ospitata nel programma del sabato sera di Maria De Filippi?

Secondo quanto apprende Blasting News, il celebre attore turco sarà in studio per rendere felice una fan speciale: trattasi di una mamma di cinque figli con una storia difficile alle spalle.

La sorpresa di Can Yaman a una mamma di cinque figli a C'è posta per te

Saranno proprio i figli della donna, di professione farmacista, a rivolgersi alla trasmissione del sabato sera di Canale 5 per esaudire il desiderio della loro mamma: poter incontrare il suo idolo Can Yaman.

La donna ha alle spalle una storia particolarmente sofferta dato che, oltre a badare ai cinque figli ha dovuto prendersi cura anche di suo marito disabile, che non può camminare.

Insomma, una storia che sicuramente promette grandi emozioni e che vedrà coinvolto Can in prima persona, pronto a donare un sorriso e un momento speciale a questa ammiratrice.

La puntata di C'è posta per te del 7 gennaio potrà essere seguita in tv su Canale 5 e in live streaming online su Mediaset Play Infinity.