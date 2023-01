La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, svelano che Tancredi (Flavio Parenti) prometterà a Matilde (Chiara Baschetti) una vita del tutto nuova. Allo stesso tempo tra Frigerio e Vittorio (Alessandro Tersigni) ci sarà un addio straziante, mentre Matilde proporrà alla contessa di curare la posta del cuore del Paradiso Market. L'avvocato e la coniuge, intanto, si prenderanno una breve vacanza di qualche giorno, nel frattempo la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) escogiterà un modo per permettere a Conti e Frigerio di chiarire la loro intricata situazione personale.

I due ritroveranno la loro proverbiale sintonia lavorativa, mentre l'avvocato farà presente al Commendatore Umberto (Roberto Farnesi) di voler riuscire a convincere la moglie a tornare assieme a lui a Torino. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, l'investigatore privato potrebbe scoprire la storia segreta tra Vittorio e Matilde e una volta rivelata a Tancredi, quest'ultimo potrebbe denunciare Conti per concubinato e tradimento.

Tancredi assolderà un investigatore privato per spiare la moglie e Vittorio

Il feeling tra Vittorio e Matilde, simbiosi che i telespettatori della soap hanno visto crescere di episodio in episodio, dovrà necessariamente subire una brusca e sofferente battuta d'arresto con l'approdo di Tancredi in pianta stabile a Milano.

Nella puntata della soap che andrà in onda giovedì 5 gennaio su Rai 1, Guarnieri scoprirà che Tancredi ha ingaggiato un investigatore privato per tenere sott'occhio la moglie e Conti. Da quel momento sarà palese come il fratello di Marco (Moisè Curia) nutra il forte sospetto che tra la coniuge e il proprietario del grande magazzino meneghino ci sia del tenero.

Vittorio potrebbe essere denunciato da Tancredi di tradimento e concubinato

Cosa scoprirà il detective privato e quali ripercussioni avranno tali verità sulla storyline che coinvolge Tancredi, Vittorio e Matilde non è ancora stato rivelato ufficialmente. Nonostante ciò, è possibile comunque avanzare delle ipotesi di trama a riguardo, le quali diverrebbero più avvincenti se l'investigatore dovesse scoprire la storia segreta tra Frigerio e Conti.

Qualora tale eventualità dovesse concretizzarsi, Tancredi potrebbe denunciare Vittorio per tradimento e concubinaggio, in quanto Matilde risulta legalmente sposata con l'avvocato.