La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano creato da Giannandrea Pecorelli, riguardo gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 30 a venerdì 3 febbraio, rivelano che se da un lato il ritorno improvviso e anticipato di Marco a Milano ha smosso qualcosa in Gemma, dall'altro lato al paradiso tutti si domanderanno perché il nipote di Adelaide sia tornato senza Stefania. Zanatta junior, quindi, chiederà a Roberto di vestire i panni del detective per scoprire cosa angustia il rampollo di casa Di Sant'Erasmo: il pubblicitario verrà a conoscenza che il giornalista subirà l'ansia proveniente sia dagli attriti con Tancredi che dalla prossima intervista che dovrà sostenere con Federico Fellini.

Matilde, invece, percepirà che Marco sta in pena per la figlia di Ezio e Gloria, mentre Gemma sarà presente alla cena organizzata per il giovane Di Sant'Erasmo e i due parranno ritrovare il feeling perduto, in quanto rimarranno a parlare sino a tarda notte. Malgrado non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Marco potrebbe rifiutare le eventuali avance di Gemma.

Gemma potrebbe provarci con l'ex Marco

Il personaggio di Gemma Zanatta ha dato parecchio filo da torcere, nella scorsa stagione della soap Rai, sia alla sorellastra Stefania che indirettamente anche a Gloria.

Da quando la Cavallerizza del Circolo aveva scoperto che Marco l'aveva lasciata per la giovane Colombo, sembrava essersi innescata la macchina vendicativa in Gemma.

Quest'ultima, difatti, aveva inviato delle lettere minatorie a Moreau e, successivamente, ricattato Stefania di denunciare proprio la capo commessa qualora non avesse troncato la relazione sentimentale con Marco.

Ricatto che aveva comunque dato i suoi frutti, ma non come avrebbe voluto Gemma, in quanto Gloria si era costituita alla polizia ma Marco e Stefania avevano continuato la loro storia d'amore.

Nonostante non vi siano anticipazioni in merito, Gemma potrebbe provarci con l'ex Marco, complice il ritorno del giornalista senza la fidanzata al fianco.

Marco rifiuterebbe le eventuali avance di Gemma

Gemma e Matilde, come anticipato, percepiranno che dietro il muso lungo di Marco ci sia Stefania. La figlia di Veronica, inoltre, presenzierà alla cena organizzata per il ritorno del ragazzo in città e, proprio in quell'occasione, potrebbe pensare di provarci con l'ex fidanzato, approfittando dell'assenza della sorellastra.

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Marco potrebbe rifiutare le eventuali avance di Gemma, magari dicendo alla stessa che ha frainteso alcuni suoi comportamenti.