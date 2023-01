Sono passati quasi tre mesi da quando Uomini e donne deve fare a meno della sua "regina" Ida Platano. La bresciana si è fidanzata con Alessandro Vicinanza e, stando alle dichiarazioni d'amore che si scambiano quotidianamente sui social network, la relazione procede a gonfie vele. Riccardo Guarnieri, invece, preferisce usare Instagram per fare sfoggio del suo fisico scolpito: in una recente foto, infatti, il cavaliere ha messo in mostra gli addominali e ha ammiccato alle fan abbassando un po' l'asciugamano che aveva in vita.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Di recente Isabella Ricci ha detto di non credere alla loro storia, ma Ida e Alessandro stanno smentendo tutti gli scettici con i fatti.

A quasi tre mesi dall'inizio del loro amore, la dama e il cavaliere appaiono affiatatissimi e felici come due adolescenti alla prima cotta.

Nella giornata di ieri, 25 gennaio, è stato Vicinanza a spiazzare la compagna pubblicando su Instagram un collage delle loro foto più belle, molte delle quali scattate durante le vacanze che hanno fatto insieme a Firenze e a Miami.

Alla dolce dedica del napoletano, ha fatto eco il commento di Platano che conferma quanto sia convinta della scelta che ha fatto all'inizio di novembre: "Se ti stai chiedendo perché sono così felice, la risposta sei tu".

I piccioncini, dunque, stanno benissimo e non hanno alcuna intenzione di tornare a Uomini e Donne come tanti fan avevano ipotizzato subito dopo la loro uscita di scena in coppia.

Lo scatto del protagonista di Uomini e Donne

Lo stesso giorno in cui Ida e Alessandro si sono scambiati le ennesime parole d'amore sui social network, Riccardo ha deciso di farsi vivo con una Instagram storia un po' provocante.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio, infatti, il cavaliere del Trono Over ha pubblicato un selfie che si era appena fatto allo specchio, un'immagine in bianco e nero in cui metteva in bella mostra il suo fisico scolpito.

Non è la prima volta che Guarnieri usa il suo account social per sfoggiare gli addominali e il corpo perfetto che ha messo su dopo anni di palestra; stavolta, però, il tarantino ha deciso di farsi vedere con solamente un asciugamano legato in vita, che ha prontamente abbassato con un dito per farsi ammirare in tutta la sua bellezza.

Nonostante il suo avvenente aspetto fisico, il protagonista di Uomini e Donne è ancora single e fatica a legarsi seriamente ad una persona del parterre.

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne

Ieri è andata in onda una puntata di U&D in cui Roberta ha provocato Guarnieri nella sfilata, ma le anticipazioni delle registrazioni successive chiariscono che tra i due non c'è stato nessun ritorno di fiamma. Riccardo, infatti, da un paio di mesi sta vivendo un tira e molla con Gloria: i due continuano a prendersi e a lasciarsi settimanalmente e soprattutto senza mai arrivare ad una conclusione.

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios lo scorso weekend, fanno sapere che il pugliese è stato messo all'angolo dalla dama: Nicoletti ha raccontato che il cavaliere ha parlato d'amore al telefono ma davanti alle telecamere non riesce mai a confermare questo sentimento.

Pressato dalle critiche degli opinionisti e dei colleghi di parterre, ad un certo punto Riccardo si è alzato e ha raggiunto il backstage senza fare più ritorno.

La prossima registrazione di Uomini e Donne è prevista per sabato 28 gennaio, e in serata si saprà qualcosa in più sia su questo altalenante rapporto che sui tronisti che si avvicinano alla scelta a fatica (almeno uno tra Federico e Lavinia potrebbe fidanzarsi nel corso della nuova puntata in programma).