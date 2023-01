Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano ideato da Giannandrea Pecorelli, riguardo le puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio, riportano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) lascerà trapelare con l'amico Roberto Landi (Filippo Scarafia) un certo turbamento nei confronti di Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia). Carlos, intanto, continuerà a corteggiare la giovane Zanatta, ma quest'ultima non sarà così convinta che il ragazzo sia realmente adatto per lei.

Carlos farà recapitare alla figlia di Veronica (Valentina Bartolo) un invito per un evento del Circolo per la sera seguente, coi due che presenzieranno alla serata serenamente ma, ad un certo punto, arriverà Marco senza preavviso. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali in merito, Gemma potrebbe provare ancora dei sentimenti per Marco e, approfittando dell'assenza di Stefania Colombo (Grace Ambrose), potrebbe provarci con l'ex fidanzato.

Gemma potrebbe essere ancora innamorata di Marco

I telespettatori che hanno seguito la scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore non faticheranno a ricordare di cosa era stata capace Gemma quando aveva scoperto che Marco e la sorellastra Stefania si frequentavano.

Il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e la Cavallerizza del Circolo stavano assieme, ma il ragazzo aveva deciso di troncare la storia con la stessa proprio nel giorno del fidanzamento ufficiale, ovvero quando a Villa Guarnieri c'erano le rispettive famiglie dei due.

Da quel momento, Gemma aveva tentato in ogni modo di ostacolare la relazione tra Stefania e Marco, arrivando persino a ricattare la sorellastra di denunciare Gloria Moreau (Lara Komar) qualora non avesse troncato la relazione col giovane Di Sant'Erasmo.

Malgrado nel capitolo in essere della soap stiamo assistendo a una versione decisamente più pacata del personaggio di Gemma, ciò non toglie che la ragazza possa essere ancora innamorata dell'ex Marco.

La giovane Zanatta potrebbe provarci con Marco mentre lui è in città senza Stefania

Il turbamento nei riguardi di Marco che Gemma confiderà a Roberto potrebbe essere di natura sentimentale, in quanto la figliastra di Ezio (Massimo Poggio) si renderebbe conto di provare ancora qualcosa per l'ex partner.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Gemma potrebbe approfittare dell'assenza della sorellastra Stefania per provarci con Marco durante la permanenza in città dello stesso.