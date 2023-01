Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole nella settimana che va dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023, rivelano che ci sarà spazio per l'evolversi della situazione legata al processo sulla morte di Susanna, Elena e Angela saranno ai ferri corti.

Per Niko arriverà il momento di riaffrontare questa triste pagina del suo passato e, dopo un confronto con Alberto, prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Spazio anche alle vicende di Diego che, dopo aver scoperto la verità sul conto di Lia, metterà in discussione il sentimento nei confronti della donna.

Niko affronta il processo sulla morte di Susanna: anticipazioni Un posto al sole al 3 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda in tv fino al 3 febbraio 2023, rivelano che Niko dovrà fare i conti con il processo legato alla morte di Susanna.

Per il giovane avvocato non sarà facile, dato che si ritroverà a dover fare i conti con quel triste passato che ha segnato la sua vita.

Niko, con grande fatica, ha cercato di lasciarsi alle spalle il passato ma adesso arriverà il momento di riprendere in mano le redini di quel capitolo rimasto in sospeso.

Le anticipazioni della soap opera serale in onda su Rai 3, rivelano che Niko non sarà convinto di costituirsi parte civile per far valere i suoi diritti.

Niko spietato contro Lello: anticipazioni Un posto al sole al 3 febbraio

Il figlio di Renato, quindi, prima di arrivare ad una decisione finale sceglierà di confrontarsi con Alberto Palladini. Quest'ultimo, però, lo spronerà a non gettare la spugna nei confronti di Lello Valsano e di lottare con tutte le sue forze, per far sì che ottenga il massimo della pena.

Solo in questo modo, infatti, Niko potrebbe essere "soddisfatto" nell'essere riuscito a far sì che la sua amata abbia giustizia, come merita.

A quel punto, Niko cambierà drasticamente idea: grazie al confronto con Alberto, tirerà fuori tutta la sua cattiveria nei confronti di Lello Valsano.

Il giovane avvocato si mostrerà spietato più che mai, pronto a far sì che l'assassino di sua moglie ottenga il massimo della pena e la paghi cara per quanto ha fatto.

Come si evolverà a questo il processo? Lello Valsano verrà punito come si merita dalla giustizia, oppure Niko si ritroverà a fare i conti con l'ennesima delusione e l'ennesimo periodo difficile che lo porterà ad sentirsi afflitto dai sensi di colpa? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione.

Nunzio va in crisi: anticipazioni Un posto al sole 30 gennaio - 3 febbraio

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole al 3 febbraio 2023, rivelano che Diego si ritroverà in forte crisi dopo aver scoperto le bugie di Lia Longhi e metterà in discussione i sentimenti che prova nei confronti della donna.

Anche per Nunzio non sarà un periodo facile: il ragazzo entrerà in crisi perché vorrebbe rivedere e riabbracciare al più presto la sua amata Chiara.

Intanto Mariella si ritroverà a fare i conti con la proposta inaspettata di Bice: quest'ultima le proporrà di fare un viaggio insieme, precisamente una crociera, dove potrebbero stare da sole e recuperare le energie.

Come se non bastasse, Mariella dovrà fare i conti anche con le pressioni di Castrese, alle prese con le sue cento domande e i mille dubbi.

Cerruti spiazzato da Bufalotto: anticipazioni Un posto al sole

Occhi puntati anche sulle vicende di Cerruti: gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che l'uomo si ritroverà a fare i conti con un invito del tutto inaspettato da parte di Bufalotto.

Per Alice, invece, arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita dopo un ultimo periodo decisamente complicato, in cui si è ritrovata coinvolta in una situazione decisamente più grande di lei.

Insomma, una nuova settimana che si preannuncia decisamente intensa e ricca di colpi di scena per tutti gli appassionati della seguitissima soap opera di Rai 3, che continua ad essere uno dei programmi più seguiti del daytime.

E, in vista delle prossime puntate che troveranno spazio in tv nel corso dei mesi di febbraio e marzo, è stato svelato che ci sarà spazio per un bel po' di nuove trame che si preannunciano in parte anche dolorose per alcuni dei protagonisti storici di Palazzo Palladini.

Chi si ritroverà coinvolto in queste nuove puntate intense di colpi di scena e sorprese? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della stagione 2023 di Un posto al sole.

Proseguono le riprese di Un posto al sole 2023

Intanto, le riprese della soap opera proseguono a ritmo spedito presso gli studi Rai di Napoli. A confermarlo sono proprio i volti protagonisti, tra cui Nina Soldano.

In questi giorni, infatti, l'attrice che presta il volto alla temutissima Marina Giordano, ha postato degli scatti che la ritraggono in compagnia dell'attore che presta il volto a Roberto Ferri.

I due continuano ad essere la coppia d'oro della soap opera e saranno al centro dei prossimi intrighi che terranno banco nel corso delle nuove puntate di questa stagione.

Lutto per Nina Soldano, la storica interprete di Marina Giordano nella soap di Rai 3

Un periodo decisamente non facile per Nina Soldano che, qualche giorno fa, sui social ha annunciano la triste notizie della morte di suo fratello.

Un lutto spiazzante per la donna che, sui social, è stata ricoperta di affetto e calore da parte dei tantissimi fan che la seguono ormai da oltre vent'anni nei panni della "dark lady" che anima le vicende di Palazzo Palladini nella soap opera di Rai 3.

Tantissimi coloro che si sono stretti intorno al dolore dell'attrice, tra cui anche molti volti noti della soap opera, come nel caso di Ilenia Lazzarin e Patrizio Rispo, rispettivamente gli interpreti di Viola e Raffaele Giordano.