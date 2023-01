L'appuntamento con Uomini e donne riparte lunedì 16 gennaio 2023, con la prima puntata di questa settimana in onda su Canale 5.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Federico Nicotera, il quale si ritroverà ai ferri corti con Carola e anche con Alice.

Spazio anche alle vicende di Lavinia che, in questo nuovo appuntamento, si lascerà andare particolarmente con il giovane Alessio Campoli.

Federico diviso tra Alice e Carola: anticipazioni Uomini e donne 16 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 16 gennaio 2023, rivelano che Federico affronterà l'ennesima discussione con Alice.

I due, al termine dell'ultima registrazione, hanno avuto modo di incontrarsi in camerino e la corteggiatrice ha ammesso di essere delusa dall'atteggiamento del tronista,

Il motivo? In puntata, Federico, scelse di ballare con Carola lasciando di stucco Alice che si è sentita trascurata e messa da parte.

Intanto, però, Federico sarà protagonista anche di una nuova esterna con Carola: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che i due si sono visti fuori dallo studio ma, le cose tra di loro, non sono andate nel migliore dei modi.

Alessio ai ferri corti con Lavinia: anticipazioni Uomini e donne del 16 gennaio

In esterna, infatti, non hanno fatto altro che discutere e litigare: il clima tra Federico e Carola non sarà dei migliori neppure in studio.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, il tronista, cercherà in tutti i modi di recuperare il rapporto con Carola dopo queste infinite discussioni ma, in tal modo, finirà per inasprire ancora di più l'altra pretendente.

Alice, infatti, apparirà stufa di questa situazione e non si esclude che a poche settimane dalla fatidica scelta finale di Federico Nicotera in trasmissione, possa decidere di gettare la spugna.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e il percorso di Federico, le anticipazioni rivelano che si tornerà a parlare anche di Lavinia.

Lavinia bacia Alessio Campoli: anticipazioni Uomini e donne 16 gennaio

Nel corso della puntata trasmessa il 16 gennaio su Canale 5, Lavinia sarà protagonista di una nuova esterna con Alessio Campoli.

I due, durante l'incontro in esterna, si lasceranno andare ad un momento di passione e arriverà così un nuovo bacio appassionato tra Lavinia e Campoli.

In studio, la reazione di Alessio Corvino non sarà delle migliori: il giovane corteggiatore casertano non gradirà il bacio tra la tronista e il suo rivale e, in studio, non mancheranno le discussioni.

Occhi puntati anche sulle vicende di Gemma che, nel corso di questa nuova puntata, si ritroverà a parlare del suo rapporto con il cavaliere Alessandro che, in precedenza, aveva ammesso di non sentire un trasporto fisico importante nei confronti della dama torinese.

Gemma Galgani al centro della scena a Uomini e donne

Tuttavia, nonostante questo rifiuto velato, Gemma scelse di andare avanti per la sua strada e chiese di poter continuare ad uscire con Alessandro.

Insomma, l'ennesima frequentazione che potrebbe trasformarsi in un "nulla di fatto" per la storica dama del trono over, costantemente al centro dell'attenzione e della scena mediatica con le sue tormentate e al tempo stesso discusse relazioni.

Riuscirà, entro la fine di questa edizione, a trovare un vero principe azzurro e a lasciare così la trasmissione come ha fatto la sua amica Ida Platano, felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.