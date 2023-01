Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 9 gennaio su Rai1 alle 16:05, Tancredi prometterà a Matilde una "nuova vita", impegnandosi a non commettere di nuovo gli errori del passato. La donna sceglierà quindi di dare una seconda possibilità al marito, interrompendo il rapporto con Vittorio.

Intanto Veronica cercherà un'occupazione per aiutare Ezio con le spese necessarie in casa, mentre Salvatore riceverà la visita della sua vecchia conoscente Palma Rizzo, che arriverà nel capoluogo lombardo insieme a suo figlio.

Umberto continuerà a progettare la vendetta contro la sua ex compagna Adelaide con l'aiuto di Ferdinando Torrebruna e lo farà corrompendo l'ingegnere che si occupa della ristrutturazione di Palazzo Andreani.

Infine, Vittorio cercherà una nuova figura per la "posta del cuore" del Paradiso Market.

Matilde dice addio alla storia con Vittorio ne Il Paradiso

Tancredi apprenderà che sua moglie ha una relazione con Vittorio grazie ai servizi di un investigatore privato che ha assunto con lo scopo di spiare i movimenti di Matilde. A questo punto, l'uomo farà la sua mossa: prometterà alla signora Frigerio una nuova vita insieme, mettendosi alle spalle gli errori commessi in passato.

La donna sceglierà di credere alle parole di suo marito e deciderà di dargli una seconda possibilità, ignara di quanto l'uomo ha effettivamente scoperto sul suo conto. Pertanto la donna si recherà al Paradiso da Vittorio e tra i due vi sarà uno struggente "addio".

Veronica cercherà un occupazione per aiutare Ezio

Ezio Colombo intanto è molto preoccupato per la propria situazione economica, ma trova il sostegno della sua compagna e di sua figlia che decidono di appoggiarlo nella sua idea di mettersi in proprio. Successivamente, Veronica manifesterà il desiderio di trovare un lavoro per contribuire alle spese necessarie in casa ed alleggerire, in questo modo, il signor Colombo dalle troppe preoccupazioni.

Non sarà facile per la signora Zanatta, ma si metterà subito alla ricerca di un'occupazione.

Intanto, in caffetteria, arriverà una vecchia conoscenza della famiglia Amato: Palma Rizzo con suo figlio Francesco. Salvatore si sentirà in dovere di ospitare i nuovi arrivati a casa sua, trasferendosi momentaneamente da Armando Ferraris.

Umberto e Ferdinando sabotano Marcello e Adelaide

Umberto e Ferdinando si alleeranno per distruggere l'investimento della società di comodo William, guidata da Adelaide e Marcello. In particolare, il commendatore Guarnieri corromperà l'ingegnere Bonetti che si occupa della ristrutturazione dell'immobile.

Infine, la giornalista che si è occupata finora della posta del cuore del Paradiso Market darà le proprie dimissioni e quindi Vittorio cercherà un nuovo volto che possa occuparsi della rubrica in redazione.